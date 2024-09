Ituzaingó volvió a empatar y sigue sin ganar en el Clausura

Fue empate sin goles ante Muñiz en un flojo encuentro del conjunto ituzainguense que hace seis partidos que no conoce la victoria.



En el Estadio Ricardo Puga, casa de Atlas, se enfrentaron por la fecha 12 del Torneo Clausura, el "Rayo Rojo" y el "León", en un partido de dientes apretados.



En la primera parte, el match fue muy trabado y luchado en el mediocampo por ambos equipos, donde Ituzaingó tuvo la primera situación de peligro, en los pies de Alan Visco, que contuvo el arquero de Muñiz, mientras que el local resp0ndió rápidamente con un remate de lejos de Iván Malmoria, y no mucho más para destacar.



En la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco movió el banco de suplentes, y puso en cancha a Lucas Bracco y Diego Serrano para darle frescura al equipo, que no pudo generar juego asociado.



No solo eso sino que sufrió las envestidas del dueño de casa, donde el arquero del León, Matías Giroldi, salvó al equipo con un cabezazo de un jugador del local que pasó cerca, y finalmente, el encuentro finalizó con pardas en cero.

De este modo, Ituzaingó no pudo volver al triunfo y sumó su sexto partido sin conseguir los tres puntos.



Deberá levantar cabeza urgentemente y pensar en el próximo partido ante Mercedes, que se jugará el lunes 16 de septiembre a las 19 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, necesitado de un triunfo para no despedirse del Campeonato.