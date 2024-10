Ituzaingó volvió a rugir

Con goles de Giovanni Centurión y Franco Coronel, en contra, el Verde venció a Claypole por 2-1 y ganó luego de cinco partidos sin conocer la victoria.



Por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Primera C, en el Estadio Rodolfo Vicente Capocasa, se midieron cara a cara, el dueño de casa, y el conjunto ituzainguense, que necesitaba con urgencia volver al triunfo.



El partido comenzó de manera prometedora para el local, ya que a los 29 minutos de juego, Claypole se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Leonel Llodrá.



No obstante, el León reaccionó a tiempo y consiguió la igualdad por medio de Giovanni Centurión que ganó por arriba, dando el empate parcial de Ituzaingó.



Llegando al cierre del primer tiempo, Rodrigo Campanelli vio la tarjeta roja, por lo que el Tambero debió afrontar la totalidad de la etapa complementaria en inferioridad numérica.



El marcador no se modificó en la primera media hora del segundo tiempo, por lo que, Ituzaingó jugando con un hombre de más, la expulsión de Agustín Faillace complicó las cosas y dejó al equipo con diez jugadores.



A pesar de que estaban en igualdad numérica, el Verde se llevó el triunfo con una jugada insólita. Todo comenzó con un desborde por la derecha y un preciso buscapié en el área.



Franco Coronel se llevó puesta la pelota e Ituzaingó se puso en ventaja faltando nueve minutos para el cierre del partido, donde se llegó al final con victoria para los dirigidos por Matías De Cicco.



De este modo, el León recuperó la memoria y volvió a ganar después de cinco partidos sin conocer el triunfo. El último triunfo, en condición de visitante, fue el 4 de agosto ante Yupanqui por 4-3.



Con esta victoria, el Verde subió a la novena posición con 24 puntos, y en la próxima fecha, Ituzaingó recibirá a Central Ballester, el próximo domingo a las 15 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, con el objetivo de ganar en su casa, y quedar cerca de los primeros cinco puestos del Torneo Clausura.