Escritorxs del Conurbano: Hoy, Javier Ramponelli

“Yo escribo para exorcizar algo que no me deja pensar en otra cosa con tranquilidad”, así define Javier Ramponelli al inevitable acto de escribir.

Autor de “dos libros inconseguibles” y con un tercero en la cocina, el escritor charló con La Ciudad acerca del territorio del oeste, su padre escritor, los colegas de la zona, el ambiente literario que le es ajeno y, además, compartió unos versos inéditos.

¿De dónde sos? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Soy de Morón, pero decir que uno es de un determinado lugar cuando de cultura se habla, es engañoso. Uno, como escritor, se nutre de infinitas terminales de información y desde ahí produce eso que llamamos obra.

Escribo de adolescente. Mi padre, Alberto, era escritor y un lector extremo, por lo cual la literatura fue parte de mi vida desde siempre. Aprendí de muy chico a habitar el mundo literariamente.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Participé de algunos talleres literarios donde me crucé con seres mitológicos como Boris Doval o K. Rosberg.

Mis referentes literarios son como esos tíos que se emborrachan en navidad y son insoportables, pero sin ellos lo insoportable sería la noche de navidad. Digo esto porque a la hora de crear uno siempre los tiene ahí cerquita, aunque se quiera alejar. Carver, Bukowski, Hemingway, Bolaño, Pessoa, Borges, y muchos boxeadores de la década del 80.

¿Qué pensás del ambiente literario del conurbano? ¿Creés que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

No sé qué es un ambiente literario. No soy de seguir ningún circuito artístico. Sé que hay modas y, a veces, los que tienen los medios de producción editorial se inclinan por una literatura que llaman “de territorio” a la que consideran exótica o periférica, como si existiera el ombligo del mundo artístico en algún determinado lugar. No sé.

No le doy mucha importancia a esto. Yo escribo para exorcizar algo que no me deja pensar en otra cosa con tranquilidad.

Los poemas de Javier Ramponelli pueden leerse tanto en sus libros físicos como en sus redes sociales.

De tu propio trabajo, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Suelen gustarme casi todos mis poemas porque , si así no fuera, no los hubiera escrito. Y mucho menos publicado.

Tengo publicados dos libros inconseguibles. Me han dicho que en una feria de Ituzaingó queda algún ejemplar de mi segundo libro “El piso tembloroso del ring-side” de la Editorial Árbol Animal. También lo editó Milena Caserola.

Tengo un tercero inédito que supongo que se llamará “El auto que chocamos juntos”.

Últimamente me estoy dedicando a pintar arte abstracto y neoexpresionismo.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Le aconsejaría que no se apure. Que junte obra. Que pierda el tiempo escribiendo. Publicar es una consecuencia.

¿Dónde se puede leer tu material?

Tengo un Facebook en el que subo poemas casi siempre escritos directamente en el estado. Después de tanto escribir adquirí cierta gimnasia correctora inconsciente.

Un poco de poesía nunca viene mal…

Una vez

Hace mucho tiempo

Compré un Ford K bordó

Con el que junto a una chica

Conduje hasta Bolivia.

Después volvimos

Tuvimos

Hijos

Nos separamos.

Pero en otra versión

De lo ocurrido

Nos quedamos a vivir

en Villazón

Empujamos

El Ford K

Por un acantilado

Y lo vimos

Clavarse

Como un meteorito bordó

En el lecho seco

de un

Río

Sin nombre.