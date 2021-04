JeieL presenta su nuevo disco titulado “Sinusoide”

JeieL, es el proyecto solista del músico y compositor rosarino, Jorge Leonardo Addoumie. Quien también es Licenciado en Administración de Empresas, en 2010, conoce al ingeniero Martín Gracia, guitarrista y productor con quien toma clases de sonido y producción musical, y juntos empiezan a delinear dicho proyecto.

“Decidí estudiar guitarra y canto cuando descubrí la obra de Gustavo Cerati. Él es mi mayor influencia musical, y hablo en presente, porque aún me sigo alimentando de ella. Tenía 24 años y vi un video de Cerati en Viña Del Mar 1987, lo que me hizo un click en mi cabeza y dije: ‘Yo quiero hacer esto'”, recordó el músico.

En el instituto Promusica de Rosario, empezó a forjar su gran pasión por la música, y en 2017, lanzó su primer álbum Renacer. El mismo contiene 11 canciones de de género pop rock, grabado en el estudio IMAGineria. Este año, acaba de lanzar su nuevo y segundo disco de estudio, titulado Sinusoide. “Lo encaré de forma diferente, respecto al disco anterior. Pero fue realizado con el mismo productor, Martin, con quien ya llevamos 11 años trabajando juntos”, le confesó a La Ciudad.

Un disco más crudo y rockero que el trabajo anterior, pero siempre apelando a cuidar en detalle las melodías, arreglos y letras mucho más directas y “al hueso”, buscando ahondar en las emociones más profundas de su público. “Esta vez fui con una selección de temas más definida que en aquel disco. Le llevé unos catorce canciones y nos pusimos de acuerdo en las nueve que más nos gustaban y parecían adecuarse más a la idea conceptual del disco“, indicó.

Luego, agregó: “En la idea de lo emocional se radicó el concepto del disco. Partiendo desde su nombre, puesto que la función sinusoidal se utilizó para explicar los ciclos emocionales. Es algo que leí y me sedujo muchísimo hacer un disco que haga referencia a eso.”

Jeiel estima presentar el disco de forma oficial, el 8 de mayo en la ciudad de Rosario, pero aún no sabe si se podrá llevar a cabo. “La idea es salir a tocarlo en vivo lo más que se pueda cuando sea posible. Creo que es un disco muy para el vivo, eso me ilusiona mucho“, aclaró. Y continuó: “Por el momento, igualmente, quiero disfrutarlo porque costó mucho terminarlo en tiempos complicadísimos. Por suerte la pandemia empezó cuando teníamos grabado gran parte del disco y sólo faltaba el trabajo de mezcla y mastering.

“A largo plazo, el objetivo claro es ir mejorando disco a disco, tratar de repetirse lo menos posible. Es por esto que aún sigo tomando clases para mejorar e incorporar cosas nuevas. También, consumo música nueva y vieja todo el tiempo para que eso impacte creativamente en mí.

La meta principal es llevar mi música por todos los rincones posibles a donde pueda llegar, dentro y fuera del país. La música es mi ilusión, mi sentido en este mundo. Es algo más que un cable a tierra. Es la oportunidad, no sólo de dejar algo para siempre, sino también de tener algo nuevo todos los días, que me renueve permanentemente y me convierta en algo mejor. Mis días son mejores y mi camino es más claro desde que todo esto llegó a mí”, concluyó.

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: JeieL // YouTube: Jeiel Oficial // Spotify: Jeiel // Instagram: @jeiel_ok