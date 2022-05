Jorge Frega charló con Radio Kamikaze tras ser reelecto como presidente del Colegio de Abogados de Morón

Jorge Frega logró conseguir el acompañamiento del 40% del padrón y fue reelegido para continuar al frente de la presidencia del Colegio de Abogados de Morón. Este mantuvo un diálogo con Radio Kamikaze y charló sobre los objetivos a cumplir en su nuevo mandato.

El éxito electoral de “Sigamos Transformando el CAM”, la agrupación de Jorge Frega, fue rotundo. Los 1.385 votos obtenidos contra los 199 que consiguió la lista de la oposición (que no alcanzo el piso del 25%), le valieron adueñarse de la totalidad de los cargos en el Consejo Directivo. Parte de esta victoria se debe a que “durante la pandemia, nosotros no dejamos de asistir a los abogados”, destacó Frega. A su vez “logramos, junto al Colegio de Abogados de la Provincia, impulsar que volvieran a funcionar los tribunales de manera remota”, agregó. Este también remarcó las tareas de contención realizadas: “el abogado se sintió acompañado, no se sintió solo”.

Sobre los proyectos a trabajar en este nuevo mandato, Jorge Frega comentó que “la justicia tiene que acercarse a la gente” en primer lugar. Este recordó que en un encuentro con la comunidad de Morón, Ituzaingó y Hurlingham para conocer sus necesidad “y esa tarea tenemos que continuarla”. “De nada vale que nosotros creamos que los proyectos tenemos que llevar son unos si no escuchamos a la gente”, agregó.

En cuanto a lo material nos quedó pendiente “terminar la construcción del nuevo edificio”, una obra que presenta un gran estado de avance. La idea es poder culminar con la construcción durante este mandato para “darle espacio a muchas cosas, entre ellas el patrocinio jurídico gratuito” y además ocuparse de la parte académica ya que esta sirve “para mejorar la capacidad de los abogados y también para investigar y profundizar en las problemáticas”.

Foto de portada: Colegio de Abogados de Morón.