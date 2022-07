Juan Grabois y Juliana Di Tullio mantuvieron una reunión el La Tarzán de Castelar

La interna del Frente de Todos no se detiene pese al cambio de mando al frente del Ministerio de Economía. Con el claro objetivo de apaciguar las aguas, Juan Grabois, uno de los máximos referentes de la UTEP, tuvo un encuentro en las últimos días con Juliana Di Tullio, senadora nacional y una de las voces más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Esta reunión que se llevó a cabo en La Tarzán, uno de los bodegones más reconocidos de Castelar, se da en el medio de la discusión de varias organizaciones sociales en pos de la inclusión de un salario básico universal que cubra las necesidades de los sectores más vulnerables, como así también las críticas que emitió el dirigente sociales respecto a las políticas llevadas a cabo por Alberto Fernández.

Al parecer, este encuentro entre dos personas importantes dentro del oficialismo se dio el pasado sábado 23 de julio y tuvo como objetivo que los movimientos sociales se acerquen de a poco al gobierno nacional. Sin embargo, todo parece indicar que las posiciones se mantendrán alejadas.

Cabe destacar que, hace unos días atrás, en un acto en el Puente Pueyrredon que núcleo a varias organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos, Juan Grabois pronosticó que se aproxima un estallido social en caso de que el gobierno nacional no revierta la situación económica en la que se ve envuelto. “Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, fueron las frases que emitió el dirigente.

En respuesta a esta afirmación, Luis D´Elia, uno de los hombres más cercanos al presidente de la nación cuestionó fuertemente sus dichos y expresó que considera que forma parte de un plan de desestabilización en contra de Alberto Fernández, ya que fue muy beneficiado durante el período de Mauricio Macri.

La situación económica es cada vez más compleja en nuestro país. En medio de una crisis de gobernabilidad, los sectores que más sufren son los que menos tienen. Es por esta razón que es más que necesario que las cosas se estabilicen en la cúpula de poder, coordinen un camino en común y revierta un barco que navega bajo ríos tormentosos. Las organizaciones sociales se han mantenido como uno de los pilares para que la conflictividad no pase a las calles. Las próximas semanas serán cruciales para determinar cuál será el destino político, social y económico de la nación.