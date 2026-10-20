Juegos Bonaerenses 2026: más de 500 competidores de Merlo viajaron a la final en Mar del Plata

La delegación de Merlo ya se encuentra rumbo a la ciudad de Mar del Plata para disputar la esperada final provincial de los Juegos Bonaerenses 2026. Más de 500 vecinos del distrito emprendieron el viaje desde el Parque Municipal Néstor Kirchner con el objetivo de representar al municipio en múltiples disciplinas artísticas, culturales y deportivas. El contingente local competirá frente a delegaciones provenientes de todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires en una nueva edición de la tradicional competencia bonaerense.

Una delegación multitudinaria rumbo a la costa

La partida de los representantes locales se convirtió en una jornada emotiva en el Parque Municipal Néstor Kirchner, donde familiares, amigos y autoridades locales se congregaron para despedir a las y los competidores antes de iniciar el traslado hacia la costa atlántica. La delegación de Merlo está integrada por más de medio millar de deportistas y artistas que lograron superar las instancias previas de clasificación regional y local para acceder a este tramo decisivo de la competencia.



El grupo representativo del partido cuenta con participantes de diversas franjas etarias e itinerarios. De acuerdo con la información brindada, entre los competidores se encuentran representantes de las categorías de juveniles, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes buscarán alcanzar el podio y obtener una medalla en las distintas disciplinas contempladas en el certamen provincial.

Fechas de competencia y proyección local

La etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026 se desarrollará entre el 19 y el 23 de noviembre en las distintas sedes y escenarios preparados en Mar del Plata. Durante estos cinco días de actividades consecutivas, la comitiva merlense disputará encuentros y muestras en las áreas de deportes, expresiones culturales y propuestas artísticas junto a los clasificados de los restantes municipios bonaerenses.



