Kicillof en Ituzaingó: "Sin Estado no hay escuela y sin escuela no hay futuro"

El intendente municipal, Pablo Descalzo, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron el acto de inauguración de la Escuela de Educación Secundaria N° 8, Sonia Von Schmeling (Del Cabestro y Lorenzo Caro), que recibe a los chicos y chicas del barrio La Tradición. Durante la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni y la directora de la institución, Alejandra Paolucci.



La obra contó con la inversión de más de $608 millones de pesos, a cargo de la provincia de Buenos Aires. El nuevo y moderno edificio cuenta con seis aulas, un SUM a doble altura, patio descubierto, biblioteca, laboratorio, sanitarios y espacios para las tareas administrativas, distribuídos en 800m2. Gracias a este trabajo, los chicos y chicas que hasta entonces compartían las instalaciones de la Escuela de Educación Primaria N° 13, van a poder disfrutar de instalaciones completamente renovadas y exclusivas para fortalecer sus trayectorias educativas.



El nombre de la escuela, elegido por votación entre las y los estudiantes de esa institución, rinde homenaje a Sonia von Schmeling, joven militante del barrio desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.



En este sentido, el gobernador Axel Kicillof remarcó la importancia del Estado al garantizar derechos:”Sin Estado, no hay escuela pública, y sin escuela pública no hay futuro para los pibes y para las pibas”. Agregó: “Por eso en la provincia de Buenos Aires no creemos en el ajuste ni queremos destruir al Estado: queremos ampliar derechos y mejorar la vida de los bonaerenses”. Y concluyó: “La provincia de Buenos Aires está libre de motosierra, es un territorio de memoria, verdad y justicia”.



En tanto el jefe comunal, Pablo Descalzo, remarcó el compromiso de los jóvenes que votaron el nombre de la escuela: “A pesar de tener un gobierno que niega nuestra historia, acá tenemos a chicos y chicas que tienen memoria, que eligieron el nombre de Sonia para esta escuela, y a través de ella a los 30.000 que entregaron el cuerpo y el alma por Argentina”. Y agradeció la colaboración del gobierno provincial: “En la escuela empezamos a compartir los sueños y esos sueños se vuelven realidad cuando hay un estado presente. Y eso es lo que quiero agradecer al gobierno de la provincia y a Axel Kicillof, por seguir cumpliendo esos sueños colectivos, porque en la provincia no hay motosierra: hay voluntad de crecimiento, desarrollo e inclusión”.



Por último, la directora de la Escuela Secundaria N° 8, Alejandra Paolucci, se emocionó al decir: “En este escenario complejo, estar recibiendo este edificio es un honor y una felicidad inmensa. Sabemos que viene de la mano de decisiones políticas que priorizan garantizar derechos creyendo y defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad para Ituzaingó y toda la provincia de Buenos Aires”. Y finalizó: “Gracias por elegir sostener políticas de estado que concreten obras que garantizan, de verdad, el derecho a la educación”