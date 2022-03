La Academia empezó con el pie derecho en la Copa Argentina

Con goles de Mauricio Martínez, Enzo Copetti y Benjamín Garré, Racing derrotó a Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 1 y se clasificó a los 16avos del torneo más federal del país.

En el Estadio Madre de Ciudades de la Provincia de Santiago del Estero, el equipo de Fernando Gago arrancó de manera positiva su debut en la Copa Argentina, ante el elenco salteño, proveniente del Torneo Federal A.

En el comienzo del encuentro, la Academia abrió el marcador antes de los diez minutos y gracias al tanto convertido por Mauricio Martínez, aunque se encontraba en fuera de juego.

A partir de ahí, Racing se lo llevó por delante a su rival del Federal A, pero el conjunto salteño logró emparejar el partido e incluso tuvo alguna situación para irse al descanso, tratando de buscar la igualdad, pero en una polémica jugada que podría haber sido penal para Gimnasia, el árbitro Diego Abal omitió el penal y así se fueron al entretiempo con ventaja a favor para el local.

Sin embargo, en los primeros minutos de la parte complementaria, con una ráfaga de fútbol, La Academia empezó a liquidar el partido en dos oportunidades: Enzo Copetti y Benjamín Garré marcaron el segundo y tercer tanto para Racing.

No obstante, a los 30 minutos Ivo Chaves descontó de cabeza para Gimnasia y Tiro que no puso en peligro la victoria del conjunto académico, dado que no hubo tiempo para más, y fue triunfo del equipo de Fernando Gago en Santiago del Estero.

De esta manera, Racing se clasificó a los 16avos de la Copa Argentina y su próximo rival será Agropecuario de Carlos Casares, que viene de eliminar a Almirante Brown por 2 a 0, en el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí, en día y horario a confirmar.