La AFA eliminaría los descensos y se vendrá un nuevo torneo

En una decisión cuestionable, la entidad madre del fútbol argentino eliminaría los descensos para que el año próximo jueguen 30 equipos en Primera División, tal como sucedió en el 2015.



La Asociación del Fútbol Argentino analiza la posibilidad de volver a organizar el torneo de 30 equipos en la Primera División para el próximo año. De esta manera, busca eliminar los descensos de la actual temporada, la cual ya lleva ocho fechas disputadas.



La última vez que se realizó un torneo con 30 equipos, fue durante la Temporada 2015, cuando se llevaron a cabo 30 fechas, del 13 de febrero al 6 de diciembre, con una fecha de las que se comenzaron a conocer como "de los clásicos".



Este torneo tuvo como campeón inaugural a Boca, que terminó primero con 64 puntos, seguido por San Lorenzo con 61 y Rosario Central con 59. Por su parte, Nueva Chicago y Crucero del Norte descendieron la Primera B Nacional.



Este campeonato se conformó tras la finalización del Torneo Transición 2014, cuando desde la B Nacional ascendieron 10 equipos en los que estaban Colón, San Martín de San Juan, Argentinos, Chicago, Aldosivi, Unión, Crucero, Temperley, Sarmiento y Huracán, y se sumaron a los 20 que ya había en la máxima categoría.



Los 30 equipos se mantuvieron para el 2016, pero con una importante modificación, ya que también se cambió el calendario: durante el primer semestre de 2016 se disputó el torneo en dos zonas, mientras que para el siguiente ya se implementó la primera parte del 2017 para completar la temporada.



El polémico torneo llegó a su fin, con respecto a la cantidad de equipos, para la temporada 2017/2018, ya que se bajó el número a 28, los que se mantienen hasta hoy en día.

La AFA busca crear un nuevo campeonato con 30 equipos y el formato serían dos torneos por año (Apertura y Clausura), cada uno con dos zonas de 15 equipos. Una vez terminado comienza un esquema de playoffs: de octavos a final.



Además, la fase de grupos tendrá una fecha de clásicos y un partido por fecha entre los dos equipos que queden libres por zona. En cuanto a los descensos, el proyecto presentado tiene uno por tabla anual y uno por promedio.



Por otra parte, se mantendrá el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina (campeón de la Copa Argentina vs ganador del Trofeo de Campeones) y la Supercopa Internacional (Campeón del Trofeo de Campeones vs 1° de la tabla anual). Incluso no se descarta la posibilidad de añadir otras competencias para los campeones de cada torneo.