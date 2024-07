La AFA volvió a rechazar a las SAD

Ante la insistencia del Gobierno con las SAD, el Chiqui Tapia aseguró que aquellos clubes que sean sociedades anónimas, no podrán afiliarse a AFA.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este viernes su rechazo a las SAD y advirtió que sólo podrán participar de sus torneos las “asociaciones civiles sin fines de lucro con personería reconocida”.



El ente que regula el fútbol argentino emitió un comunicado para realizar aclaraciones sobre una reciente resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre “modificaciones en relación a las asociaciones civiles (entre las cuales se encuentran los clubes) que tienen domicilio legal exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.



"Dichas modificaciones dictadas por el organismo local de la Ciudad de Buenos Aires no obligan ni inciden en forma alguna en el estatuto social de la AFA, continuando, siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una ‘Asociación Civil sin fines de lucro’", dice el texto la institución presidida por Claudio Tapia.

Además, la entidad ratificó que no se encuentra en oposición a que las asociaciones civiles cuenten con la posibilidad de cambiar de persona jurídica. "A lo que sí se opone, puesto que es palmariamente inconstitucional, es que se quiera obligar a cualquier ente privado a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios", puntualiza.



El comunicado también recordó la decisión del Juzgado Federal de Mercedes, que el 30 de enero hizo un lugar a un pedido de la Liga de Salto que solicitaba la suspensión de los artículos 335° y 345° del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que permitían la inclusión de las sociedades anónimas. "De ninguna manera se podría obligar a la AFA a adecuar sus estatutos a los términos del DNU en este sentido y/o prohibir que no se admita a un miembro por no ser una Asociación Civil", explica.



Como ejemplo, la entidad consideró la decisión de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires que declaró como "irregular e ineficaz" la asamblea realizada por el club José Hernández de La Plata. "El pretendido cambio de paradigma tocó una fibra muy sensible en la población de nuestro país, y los clubes son símbolos que están consustanciados con la identidad nacional.



Los clubes no son solo formadores de deportistas, sino también –y más importante– de personas de bien; son ámbitos de reunión de vecinos, de fomento de diversas actividades, de crecimiento barrial, etc. Y los clubes son el ámbito de contención para cientos de miles de personas", argumentó el organismo bonaerense.