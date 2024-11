El gobierno de Milei no cuida a las niñas y las mujeres: Argentina fue el único país que votó en contra de la resolución de la ONU

Una vez más, la Argentina de Javier Milei se hace viral en el mundo por sus retrocesos en materia de igualdad. Esta semana, el gobierno libertario decidió votar en contra de la resolución de las Naciones Unidas (ONU) sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Además, esta votación tuvo lugar tan solo una semana después del rechazo a la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.





La iniciativa focalizada en las niñas y las mujeres fue propuesta por países como Albania, Alemania, Andorra, Bolivia, Colombia, España y México y está destinada a intensificar los esfuerzos en la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, en especial en el entorno digital.





Asimismo, el documento de la ONU destaca la gravedad de la violencia en internet y su impacto “desproporcionado” en mujeres y niñas, razón por la cual insta a los Estados a fortalecer sus leyes y políticas para combatirlo y, reconociendo el papel de la educación, propone la participación de la sociedad civil para enfrentar la problemática.

El acuerdo de la ONU fue únicamente rechazado por la Argentina, recibió 13 abstenciones de parte de Rusia, Corea del Norte, Irán y Nicaragua y fue apoyado por 170 países, entre los que se cuentan Estados Unidos e Israel.

Con el rechazo a la iniciativa destinada a la igualdad de género, Argentina ratifica la posición que adoptó alejándose de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y las propuestas que impliquen los derechos de las mujeres y otros colectivos.





Al respecto, la fundación nacional ícono en la defensa de las niñas, los niños y adolescentes, Red por la Infancia, destacó: “Literalmente, nadie en el mundo se animó a votar a favor de no prevenir la violencia contra las niñas. Esto es grave, preocupante y no puede pasar inadvertido. Proteger a las infancias es una cuestión moral, ética y necesaria si queremos construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.





Las críticas del PRO al gobierno tras el rechazo

Luego de que se diera a conocer la votación de Argentina en la resolución de la ONU destinada a la prevención y la eliminación de todo tipo de violencia hacia las niñas y las mujeres, el partido político aliado del gobierno libertario y presidido por Mauricio Macri lanzó un comunicado distanciándose de la postura que tomó La Libertad Avanza.





“Desde el PRO estamos convencidos de la necesidad de tener una política exterior equilibrada. No se trata de encolumnarse, ya sea con Estados Unidos o Israel, ni con China. Se trata de actuar con visión estratégica, priorizando los intereses nacionales y promoviendo relaciones diplomáticas que favorezcan el desarrollo y bienestar de Argentina, sin caer en dependencias o confrontaciones innecesarias”, sentenciaron desde la agrupación política.