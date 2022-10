La banda sonora de la Scaloneta: Una charla con Fer Romero, su creador

“Esta canción ya no me pertenece a mí exclusivamente. Quiero que sea cantada por todo un estadio lleno de argentinos que amen a nuestro país” sostiene Fer Romero, el creador de la canción de la Scaloneta al ritmo de “Muchachos” de La Mosca, el tema que ya recorrió el mundo y se perfila para ser La Canción de la Selección Argentina en el Mundial.

Romero es oriundo de Hurlingham, pero hace ya unos años reside en Haedo con su familia. Además de ser el letrista de la banda sonora de la Scaloneta, es profesor de Formación Religiosa y Coordinador de una Pastoral en una escuela.

En La Ciudad cuenta todo sobre el tema que está en boca de todxs, se emociona recordando al Diego y relata cómo fue la experiencia de grabar con La Mosca.

¿Cómo surgió la canción?

La canción surgió a partir de la pérdida de Maradona. A mí me empezó a dar vueltas en el corazón la idea de que teníamos que tener un canto en el que nos acompañe Diego desde ahí, que esté con nosotros. Y cuando ganamos la final en el Maracaná, en la primera competencia sin Diego, empecé a pensar en que se estaban dando todas las condiciones para que nos uniéramos todos en una canción y comencemos a alentar a la Selección.

¿Por qué elegiste “Muchachos” de La Mosca como base?

Elegí la canción “Muchachos” de La Mosca porque yo soy hincha de Racing y ya tenemos una canción de cancha muy conocida con ese ritmo. Se me hacía que la gente ya tenía la melodía incorporada y que, por ende, iba a ser mucho más fácil que se aprendieran la nueva canción de la Selección.

¿Cómo viviste la viralización de tu tema?

El primer día que apareció la canción fue en la previa del partido contra Bolivia por Eliminatorias en septiembre del 2021. Y ya ahí fue toda una locura lo que pasó. Todo lo que rebotó, se hizo eco tan rápidamente… Yo en ese momento no tenía Instagram, por ejemplo, pero pude ver cómo se viralizó en Twitter, las distintas reacciones de la gente.

Me escribían muchísimo por esa red social, por whatsapp, diciéndome que no lo podían creer, que era una canción muy buena, que tenía que llegar a todas partes. Me acuerdo que, ese primer día de la viralización del tema, me quedé hasta la madrugada leyendo comentarios. Fue muy loco.

Actualmente hay varias versiones de la canción escrita por Fer Romero. Una de ellas es la de Viraliza2.

¿Cómo fue la experiencia de la grabación de tu tema, ya sea por parte de Viraliza2 y por la propia banda de La Mosca?

Respecto a la grabación de Viraliza2, ellos me escribieron solicitándome permiso para hacer su versión. Estaban muy interesados en mi aprobación, y me enorgulleció mucho que hayan elegido mi letra y que se hayan preocupado por obtener mi permiso, porque es un reconocimiento a quien la escribió, ¿no?

Así como está la versión de ellos, hay muchísimas versiones dando vueltas. Me enorgullece también que la gente se identifique con este tema.

Con La Mosca yo estuve en el set de grabación cuando hicieron el tema. También voy a salir en el videoclip. Y fue una experiencia hermosa el hecho de grabar con una banda de alcance internacional y tener quizás también, el día de mañana, la posibilidad de cantarla con ellos en alguna parte.

Pero, lo que más me interesa de todo esto y creo que es lo central, lo importante, es alentar a la Selección. La gente y los jugadores ya la adaptaron y es algo que va a ir creciendo a medida que el Mundial esté cada vez más cerca. El hecho de que los jugadores conozcan la canción y la canten, es la frutilla del postre.

¿Cuáles son tus expectativas ahora con esta canción, a pasos del Mundial?

Lo que sueño a partir de esta canción es que, primero, ¡ganemos el Mundial! Y, en segundo lugar, que el día de mañana cuando estemos festejando, tener la posibilidad de estar ahí, cantándola con los jugadores. Eso sería lo máximo.

Esta canción ya no me pertenece a mí exclusivamente. Quiero que sea cantada por todo un estadio lleno de argentinos que amen a nuestro país.