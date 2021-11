La capitana argentina le dijo adiós al hockey

Noel Barrionuevo se retiró de Las Leonas con una emotiva carta. La emblemática defensora anunció en su cuenta de Instagram que se aleja de la actividad definitivamente.

La capitana de Las Leonas, anunció su retiro del hockey sobre césped a los 37 años, luego de una enorme carrera en la que fue campeona del mundo y triple medallista olímpica.

La jugadora del Club Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la noticia por medio de un extenso y emotivo posteo en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció a todos los que la acompañaron durante sus 15 años de trayectoria en la Selección.

“Siempre son tristes las despedidas. No hay manera de maquillar la nostalgia. Más cuando se trata de lugares en donde una fue tan feliz. Pero ha llegado el momento de anunciar el retiro. Solo me queda agradecer a todos los que fueron parte de este hermoso camino y que me acompañaron en el trayecto, enseñándome, acompañándome, respaldándome”, escribió Noel.

Defendiendo los colores celeste y blanco, la defensora se colgó tres medallas olímpicas: la de plata en Londres 2012 y Tokio 2020, y la de bronce en Beijing 2008. Además, se consagró campeona del mundo en Rosario 2010.

También se dio el gusto de celebrar dos títulos en los Juegos Panamericanos (Río de Janeiro 2007 y Lima 2019) y conquistó seis Champions Trophy (2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2016).

También podes leer Finalmente en Villa Udaondo y Parque Leloir ganó el Frente de Todos