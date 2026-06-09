Con un formato inédito de 48 selecciones y una fase de eliminación directa más exigente, una nueva herramienta digital te permite simular el camino de Argentina hacia la gloria.

A medida que nos acercamos a la cita máxima del fútbol global, la expectativa de los hinchas se transforma en una mezcla de ansiedad, estrategia y, por qué no, pura especulación matemática.



La Copa del Mundo, que tendrá una escala inédita al albergarse de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, presentará por primera vez un formato masivo de 48 selecciones, ya que comenzará este jueves con la ceremonia inaugural, y el primer partido del Mundial será entre México vs Sudáfrica.



Con más partidos, más sedes y un cuadro de eliminación directa que sumará la ronda de dieciseisavos de final, descifrar el camino hacia la gloria se ha vuelto un desafío fascinante para los fanáticos de la redonda.



Para la Selección Argentina, que llega con la bandera de protagonista indiscutida y la ilusión intacta de ver a la Scaloneta defender su legado, la planificación partido a partido es crucial.

Creado y diseñado por un estudiante del Centro Universitario de Ituzaingó

En este escenario tecnológico y digital, las tradicionales planillas de papel impreso han quedado en el pasado.



Hoy, la experiencia de vivir el fútbol es interactiva, personalizada y se comparte en tiempo real en las redes sociales.



Con esa premisa en mente, el desarrollador Juan Levrero, estudiante de 3° año de la carrera superior en Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó, diseñó una potente plataforma web que permite a los usuarios adentrarse en el laberinto de la Copa del Mundo.



Se trata de un simulador intuitivo y completo en el que se puede gestionar desde la composición detallada de la fase de grupos hasta la mítica final.



La herramienta destaca no solo por reflejar fielmente el calendario y la tabla general, sino por ofrecer la flexibilidad de calcular cruces automáticos para la demandante fase eliminatoria.

A través de este link, se puede simular los resultados del torneo, proyectar los cruces de la Selección y guardar tus predicciones ingresando al Fixture Interactivo de la Copa del Mundo 2026.



Una de las grandes ventajas de este fixture digital es su enfoque en la usabilidad. La web integra de forma visible los canales oficiales de transmisión en la región, como DSPORTS, Telefé, TyC Sports, la TV Pública y Disney+, lo que le permite al espectador agendar no solo quién juega, sino dónde sintonizar el encuentro.



Además, el sitio resuelve uno de los problemas más comunes de los simuladores en línea: la pérdida de datos.



Gracias a sus botones integrados para guardar, cargar y reiniciar el progreso, el usuario puede actualizar sus predicciones conforme avanzan las fechas o se confirman las clasificaciones oficiales.