La comunidad vecinal EcoEtcheverry lanzó una juegoteca elaborada con materiales reciclables

Si hay algo que quedó demostrado con la llegada de la pandemia del coronavirus es la necesidad de pensar en un mundo sustentable. El cuidado del medio ambiente es clave a la hora de imaginar nuestro futuro, ya que las consecuencias podrían ser aún peores. En este contexto, diversas organizaciones especializadas en esta materia se han puesto al hombro la tarea de concientizar a la población respecto de esta problemática y lanzan propuestas constantes para cambiar viejos hábitos establecidos en nuestra sociedad. En este sentido, la comunidad vecinal EcoEtcheverry ha decidido iniciar una proyecto renovador que genera una gran expectativa.

A partir de la utilización de materiales reciclables, la organización se propuso crear una juegoteca y extendió la iniciativa a l@s vecin@s de la zona que deseen sumarse al proyecto. Los lunes, de 15 a 17 hs en la plaza Etcheverry, se dictarán talleres con el objetivo de que cada vez más personas se sumen a esta iniciativa.

En diálogo con Diario La Ciudad, Agustina, integrante de la comunidad vecinal, se refirió a la importancia de la creación de este tipo de espacios en el conurbano bonaerense y se detuvo a analizar la situación medio ambiental en la provincia de Buenos Aires, a un año y medio del inicio de la pandemia.

“La juegoteca consiste en el armado de juguetes y juego interactivos, de cooperación y sin rivalidad. La idea nos la trajo una compañera llamada Fer (@fulanitasultanita), el proyecto es de ella, donde nos ofreció que seamos parte del armado de la juegoteca para que esté a disposición de quienes quieran jugar con ella en la plaza, nosotr@s ofrecimos la difusión y los materiales reciclables. Ahí acordamos nuestros objetivos, que eran ofrecerle al barrio entretenimiento diverso, para todas las edades, con elementos reciclables y promover opciones ecológicas”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que, como vecin@s del conurbano, “percibimos la situación socioambiental de la provincia en un constante cambio ascendente. El lenguaje y la actividad cívica están integrando términos ecológicos, el inconsciente colectivo se encuentra en plena transformación”. No obstante, estas transformaciones aún no alcanzan, ya que “ l@s ciudadan@s y nuestros cambios no remediarán por completo los desastres generados por las grandes empresas y la indiferencia del estado ante los reclamos de lo sociedad. Afortunadamente, este motivo no es suficiente para abandonar la lucha, ya que, por ejemplo, notamos que el reciclaje está más incorporado en nuestra sociedad y que las luchas por los espacios verdes siguen en pie”.

EcoEtcheverry invita a su miércoles de punto verde

Con el claro objetivo de generar conciencia en la comunidad y modificar hábitos poco contemplativos con el medio ambiente, la comunidad vecinal EcoEtcheverry invita a tod@s l@s vecin@s los miércoles de 9 a 15hs a reunir cualquier tipo de materiales que pueden ser reciclables. Ya sea a través del cartón, papel, latas, plásticos, vidrios y otros elementos, cualquier pequeño cambio puede ser la solución del futuro.