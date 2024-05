La desinversión en la Línea Sarmiento es de tal magnitud que nadie descarta otro accidente

El accidente hoy en la línea San Martín, puso a descubierto la fenomenal desinversión que el gobierno nacional decidió en todos los ramales de los ferrocarriles metropolitanos. El brutal recorte es de tal magnitud, que por ejemplo en la línea Sarmiento al mes pasado, la ejecución del presupuesto anual se había reducido un 60 % sobre lo ejecutado en el 2023. Si tenemos presente que la inflación anual marzo contra marzo fue del 287 %, los recursos efectivamente gastados en la línea, apenas cubren los salarios.



"Para que tengan una idea, en las estaciones, no hay ningún insumo, ni siquiera papel higiénico para el personal, no compran ni lo mas básico, imaginate si van a reponer un cable que se roban en la traza", aseguraba a La Ciudad, un delegado de la línea.

El ajuste más importante es en las formaciones y en la traza

El ajuste comienza a verse en la reparación de las formaciones. "Hace unos días, se rompieron los parabrisas de dos formaciones, el costo de cada vidrio es de 10 mil dólares, ¿Qué hicieron?, no los compraron y las formaciones salen de circulación" asegura un ex funcionario de Trenes Argentinos

El señalamiento, lo que más preocupa

El sistema de señales en la línea Sarmiento es automático, aunque tiene a su vez como en el San Martin, dos esquemas de respaldo. Si el automático no funciona, los trenes se despachan por radio y por tramos entre cabinas de señaleros, y si por alguna razón excepcional, tampoco funciona la radio, hay un sistema de "papeles escritos" que los motorman dejan en las estaciones cuando llegan.



El problema con el sistema automático de señales, es que en algunos tramos de la traza, los cables tienen más de 80 años, "todavía hay cables de tela que nunca se renovaron" aseguran los señaleros. "Todo el sistema de señales hay que renovarlo, pero en esta gestión olvidate, nadie repone nada.



En diciembre pasado, la Línea Sarmiento tenía listo para implementar, el nuevo sistema de frenado automático (ATS). La detención automática de tren (ATS por su nombre en inglés Automatic train stop) es un sistema de seguridad ferroviaria que detiene al tren automáticamente frente a ciertas situaciones (falta de respuesta del conductor, vía sin salida, violación de una señal, etc.) El sistema busca evitar y prevenir accidentes.



A abril, aun el sistema no fue puesto en marcha y se desconocen las razones, aunque se presume que también son presupuestarias.

El robo de cables, a la orden del día

El robo de cables es un problema que se agravó porque también decidieron reducir la seguridad privada que había en la traza para controlar. Durante los últimos 4 años, la empresa Wachtman recorría con 2 motos toda la traza haciendo prevención. La nueva gestión también buscó ahorrar en ese contrato y la seguridad hoy es casi nula. "Los que roban cables ya saben que no hay seguridad, hoy es toda una joda, no roba el que no sabe".

Las estaciones abandonadas

Tampoco van a terminar las obras en las estaciones, "A la estación de Ituzaingó le falta un 5 % de final de obra y quedó paralizada, una vergüenza porque tienen los recursos pero quedará inconclusa". Esta y tantas otras obras de mejoramiento de la traza están totalmente paradas, Nadie hace nada, quedó todo inmovilizado desde el 11 de diciembre, los puentes, los cruces, mantenimiento de barreras, las vías, todo parado.



Cortaron las horas extras, los ascensos, la compra de insumos y la reparación de las formaciones: "Si vos ejecutaste solo el 40 % del presupuesto que tenías el año pasado sin contar la inflación, el colapso no llegó por algún milagro que nadie se atreve a averiguar. Eso si, tenes superávit fiscal".