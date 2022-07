“La gente tiene memoria”: Alberto Descalzo fue contundente respecto a la visita de Mauricio Macri a Ituzaingó

El pasado lunes, en medio de los rumores que lo colocan como posible candidato de cara a las elecciones del 2023, Mauricio Macri se hizo presente en las calles de Ituzaingó, aunque la repercusión no fue la que esperaba. A través de las redes sociales, se viralizaron varios videos de vecin@s en pleno reclamo al ex presidente a partir de su gestión en el período entre 2015 y 2019. A propósito de este tema que tuvo una fuerte repercusión en todo el país, Alberto Descalzo, intendente del municipio, reveló algunos detalles de lo que fue esta visita fallida por parte de uno de los máximos responsables del PRO y señaló las razones por las cuales considera que l@s residentes actuaron de esta manera.

Durante una charla que mantuvo con AM 750, el jefe comunal expresó que “la gente y los pequeños comercios de barrio, algunos de muchos años, no la pasaron bien y les fue mal durante el macrismo. La gente tiene memoria y por eso Macri caminó dos cuadras y se fue. Hubo muchos reclamos y bronca que se manifestó en los vecinos y vecinas que no tienen un buen recuerdo de él en el gobierno”.

La pasó mal Mauricio Macri hoy en Ituzaingó en una recorrida con Gastón Di Castelnuovohttps://t.co/TzY8rJAXsH pic.twitter.com/oANAPvbWNe — Diario La Ciudad (@LaCiudadDiario) July 20, 2022

A su vez, Alberto Descalzo señaló que en la gestión de Mauricio Macri al frente del poder ejecutivo, “muchas empresas pequeñas y grandes en los distritos cerraron en el conurbano. Hubieron muchos tarifazos y la gente tuvo que acostumbrarse a vivir con poco dinero en el bolsillo”.

Por último, el intendente del municipio de Ituzaingó lanzó un fuerte cuestionamiento sobre el comportamiento del ex presidente en esta localidad. “Macri es un soberbio. En un momento le dijo a una persona ‘seguí comiendo polenta’. Es la representación de un sector de la derecha histórica, oligarca, gorila que representa lamentablemente a Argentina. Hay que hablar mucho con nuestros vecinos y vecinas y decirles el peligro que significa en el futuro”, concluyó.

Los detalles del paso de Macri por Ituzaingó

Con el claro objetivo de volver a pisar las calles del conurbano bonaerense, Mauricio Macri inició una pequeña gira por algunos barrios sumamente característicos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. En Ituzaingó y en compañía de Gastón di Castelnuovo, candidato a Intendente en 2023 y Hernán Lombardi, uno de los hombres más cercanos dentro del PRO, transitó por varias intersecciones del distrito.

En tiempos en los cuales se comienzan a rearmar las agrupaciones de cara al próximo año electoral, el ex presidente tantea la zona y analiza con seriedad la posibilidad de candidatearse. En los próximos meses conoceremos cuál será su decisión final y la repercusión que esto traerá al interior de Juntos por el Cambio.