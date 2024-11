La historia de l@s primer@s maestr@s de Ituzaingó

La educación en Ituzaingó tiene una historia rica y profundamente marcada por los esfuerzos de los primeros maestros y maestras que, enfrentando enormes dificultades, sentaron las bases del sistema educativo local. Estos pioneros dedicaron su vida a la enseñanza, muchas veces en condiciones precarias, dejando un legado imborrable para la comunidad.





Uno de los primeros nombres destacados es el del maestro Juan Ángel Bravo, quien impartía clases en casas particulares debido a la falta de infraestructura educativa formal. Bravo, comprometido con la educación, visitaba las quintas de la zona una vez por semana para enseñar a niños y niñas. Sin embargo, su labor no siempre fue reconocida económicamente. Según una publicación de La Tribuna del 5 de septiembre de 1941, sus retribuciones eran tan escasas que no cubrían siquiera sus necesidades básicas. La comunidad local, al percibir la difícil situación del maestro, instó al comisionado municipal, el doctor Juan María Perissé, a restablecer un subsidio para Bravo. Finalmente, en 1944, el gobierno de La Plata autorizó el incremento de esta ayuda, elevándola de 30 a 40 pesos.





Además de Bravo, la historia de la educación en Ituzaingó resalta a otras figuras ilustres como Luisa Moral de Voelklein, quien dirigió la Escuela Nº 2 y también trabajó en la escuelita de Puente Márquez, en Brandsen y Gaona. Este pequeño establecimiento, ubicado inicialmente en el rancho del gaucho Hilario Rodríguez, luego se trasladó a Villa Ariza, donde fue liderado por otra destacada maestra, Cleofina Ochoa de Basterretche.

El periódico Ituzaingó, en su edición de 1914, detalló las dificultades que enfrentaban los alumnos para asistir a las escuelas debido a la falta de transporte y las malas condiciones de los caminos:





“…facilitar a los niños su asistencia a la escuela, en los crudos y lluviosos días de invierno, que por falta de carruaje no tienen cómo poder llegar, dejando de concurrir muchos días.”





Asimismo, Ituzaingó también registró el listado del cuerpo docente de la Escuela Nº 1 en 1914, destacando nombres como María Ignacia Rocha (directora y maestra de IV año), Avelina Potau, Teresa Porati, Berta Lascano, y Delia Pacheco, quienes desempeñaron un papel crucial en la formación de los niños y niñas de la localidad.





Otros nombres que brillan en la memoria educativa local son Máximo Rebello, Rosa C. de Collantes, Beatriz Ayerbe, Liendo y Risso Patrón, quienes, junto con los ya mencionados, construyeron un legado que sigue vivo en las aulas de Ituzaingó.





La historia de l@s primer@s maestr@s de Ituzaingó es un homenaje a su dedicación, compromiso y esfuerzo en tiempos en los que educar era un desafío monumental. Su labor no solo transformó la vida de generaciones de estudiantes, sino que también cimentó los valores y principios que guían a las escuelas locales hasta el día de hoy.