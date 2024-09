La historia de los primeros clubes de Rugby en Ituzaingó

De acuerdo al relato del reconocido vecino de Ituzaingó Alberto Luis Guercio, en la década de 1950, un grupo de jóvenes inquietos decidió emprender un proyecto ambicioso: llevar el rugby a Ituzaingó, un deporte que hasta ese momento no tenía presencia en la ciudad. El Club Atlético de Ituzaingó (CAI) fue el escenario donde comenzó a gestarse este sueño, brindando su apoyo para la formación del primer equipo de rugby en la localidad. Con camisetas verde y blanca con cuadros en damero, pantalones blancos y medias a rayas, este equipo marcó el inicio de una era para el rugby en el barrio.





El proyecto no tardó en tomar forma, y el equipo fue registrado en la tercera división de ascenso por la Unión Argentina de Rugby (UAR). Entre los primeros integrantes del equipo se destacaban nombres como Barandier, Borelli, Cambeces, Camerucci, García, Posse, Reynoso, Higa, Plez, Goyanes, Del Castillo, Olcese, San Juan, Rodríguez Matos, Babucci, Elstein, Amengual, los hermanos Aranarte, Bagnacedri, Martens, Lozano y Borelli, así como los primos Gerendi. Estos jugadores, junto con el apoyo del CAI, pusieron los cimientos para el desarrollo del rugby no solo en el partido de Ituzaingó, sino también en todo el conurbano bonaerense.





A pesar de enfrentar diferencias internas, el equipo logró una destacada campaña en sus primeros años de competencia. Sin embargo, en 1954, el sueño de alcanzar la gloria se vio truncado cuando perdieron la final del torneo, lo que desencadenó la disolución del rugby en el CAI. Este hecho marcó un punto de inflexión para el deporte en la ciudad, pero también fue el comienzo de una nueva etapa.

Tras la disolución, los jugadores tomaron diferentes caminos. Un grupo decidió incorporarse al Club Los Matreros, donde la mayoría debutó en la primera división, mientras que otro sector de jugadores llevó el rugby al Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (GEI), que adoptó la camiseta gris con una franja blanca y otra azul en el medio.





Con el entusiasmo renovado, el rugby comenzó a crecer nuevamente en Ituzaingó, esta vez bajo el ala del GEI. Los entrenamientos se realizaban en un terreno del club sobre la calle Alvear, donde poco a poco se consolidó una nueva generación de rugbiers. En marzo de 1955, las actividades de rugby en el GEI comenzaron oficialmente, marcando un nuevo capítulo para el deporte en la ciudad.





El crecimiento del rugby en el GEI fue rápido y sostenido. En 1956, se crearon nuevas categorías para darle espacio a más jóvenes que querían sumarse a este deporte. Así nacieron la quinta división, una reserva con menores de 21 años y una tercera de ascenso.





La historia del rugby en Ituzaingó es una muestra de la pasión y la resiliencia de aquellos jóvenes que, a pesar de los obstáculos, lograron sembrar la semilla de un deporte que sigue siendo parte de la identidad deportiva en todo el país. Lo que comenzó como un proyecto impulsado por la inquietud de unos pocos se transformó en un legado que continúa vivo en el corazón de la comunidad rugbística de Ituzaingó.