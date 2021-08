La historia de superación de Nora Díaz, la primera jubilada por tareas de cuidado en Ituzaingó

Tan solo 12 años tenía Nora Díaz cuando comenzó a comprender cómo era el mundo del trabajo informal. Proveniente de una familia numerosa, se vio en la necesidad de salir de muy niña a realizar cualquier changa para ayudar a traer un plato de comida a su casa. Primero fue en un negocio de empanadas, poco después en una verdulería. Fue allí donde encontró al amor de su vida, Roberto. El flechazo entre ambos fue instantáneo, a tal punto de que se lanzaron a vivir juntos. Eran muy jóvenes. A los 21 años, tuvo a su primera hija y, tiempo después, a dos niñas más. Por ese entonces, su vida giraba en torno a los camiones. Los transportes eran su fuente de ingreso y hasta incluso se podían dar algunos lujos de vez en cuando. Sin embargo, todo cambió con la muerte de Roberto en 2005. Profundamente afectada por esta partida y en medio de un contexto económico angustiante para su familia, cayó en un pozo depresivo del que le costó tiempo salir. Hoy, con 60 años, Nora Carmen Díaz, la primera jubilada en Ituzaingó por tareas de cuidado, mira su pasado y se reconoce como una luchadora. De esas mujeres que se levantan y siguen, porque su destino así lo marca.

El pasado sábado 31 de julio, Nora recibió una de las noticias más maravillosas de los últimos tiempos. Luego de trasladarse a una oficina de ANSES del distrito, fue notificada como una de las primera beneficiadas en el país de la nueva jubilación por tareas de cuidado y las emociones estuvieron a flor de piel para ella.

“Ese día fue bendecido. La gente me atendió con mucha amabilidad y, de repente, en veinte minutos me dicen que soy la primera jubilada en Ituzaingó. Yo llore porque sentía que iba a tener una ayuda en algo para mi vida. Esto me cambia totalmente porque voy a poder tener una obra social, un montón de beneficios que nunca tuve”, manifestó.

“Vivo, a los ponchazos, pero vivo”, fue una de las frases que destacó de su realidad tras la partida de Roberto. “Nos quedamos sin nada, no teníamos para comer y juntábamos chatarra para poder alimentarnos. Con eso fuimos saliendo adelante, aunque siempre trate de darles todos los estudios a las chicas para que puedan acceder a un título. Con la ayuda de muchos amigos, nos fuimos arreglamos como fuimos pudiendo”.

La pandemia significó un nuevo baldazo de agua fría para ella. Con el propósito combatir la crisis económica y con la ayuda de su hija del medio, un emprendimiento de milanesas. Sin embargo, las adversidades no tardaron en llegar. “Se me rompió la camioneta para hacer el reparto y tuvimos que dejar de hacerlo porque no tenía la plata para poder pagar el arreglo. Tenemos un montón de deudas por todas partes, aunque el IFE nos permitió tomar un poco de aire”.

Con la imagen de su marido siempre en su cabeza, Nora frena la pelota y analiza su pasado. Una historia llena de complejidades, de dolores, de angustias, aunque también de valentía y de superación. Ella es Nora Carmen Díaz y con orgullo puede decir que el Estado le comienza a reconocer décadas de esfuerzos. Ella es la primera jubilada por tareas de cuidado en Ituzaingó, de las miles que comenzarán a ser alcanzadas a partir de este nuevo derecho adquirido.

Los detalles de la nueva jubilación por tareas de cuidado

En los últimos días, la ANSES confirmó que las mujeres que tengan más de 60 años pero que no cuenten con la cantidad de años necesarios de aportes para convertirse en un jubilada serán reconocidas con tres años por cada hij@ que tengan. De acuerdo a algunos cálculos oficiales son 155.000 personas las que accederán a este beneficio. Para conocer más detalles respecto de los requisitos para iniciar estos trámites, se puede ingresar al sitio oficial de ANSES en https://www.anses.gob.ar/.