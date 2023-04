“La intimidad de los árboles”: El taller de poesía de la escritora conurbana Nadia Sol Caramella continúa recibiendo inscripciones

“Me interesa lo poético que puede surgir de las cosas cotidianas que están a nuestro alrededor. Yo soy de la localidad de Hurlingham, una zona llena de árboles en sus veredas, el conurbano tiene eso, un cruce particular entre la naturaleza y la ciudad, en donde encuentro poesía”, sostiene Nadia Sol Caramella, escritora y poeta conurbana que, actualmente, está recibiendo inscripciones para su taller titulado “La intimidad de los árboles”.

Editada en varios espacios literarios de nuestro país, pero también de otros países latinoamericanos, como México y Perú, Caramella se desempeña también como gestora cultural y tallerista. Además, es editora en el sello Difusión Alterna, la parte editorial del proyecto Escrituras Indie, el medio de difusión de arte y literatura independiente que dirige hace más de diez años.

En la actualidad, Nadia Sol Caramella está llevando adelante “La intimidad de los árboles”, un espacio pensado para la creación y el acompañamiento de lxs poetas, con mucha base en la esencia conurbana y periférica, que se propone encontrar poesía hasta el los aspectos más mundanos. La Ciudad conversó con la poeta acerca del origen pandémico del taller, la convocatoria y las maneras de participar en él.

¿Cómo surgió el taller La intimidad de los árboles?

La intimidad de los árboles es un espacio de creación poética y de acompañamiento para poetas que surgió en pandemia. Luego de haber dado varios años talleres de escritura en formato presencial, así como también haber dictado talleres presenciales de poesía performática y puesta en escena del poema, la pandemia me hizo virar como tallerista hacia otras dinámicas y soportes. En ese contexto, decidí llevar mi experiencia como docente de escritura creativa al formato online. Lo que nació de un contexto desafortunado terminó siendo una experiencia gratificante: Más de 90 personas de diferentes provincias de Argentina y de otros países se sumaron a este espacio.

Fue y es un hecho enriquecedor para quienes pasan por el taller, la posibilidad de compartir con gente que escribe en otras coordenadas, fuera de los espacios que solemos habitar, refresca la mirada del quehacer poético y, por otro lado, nos une en los puntos que tenemos en común. Por suerte, la poesía trasciende los límites geográficos y eso que nos convoca termina siendo una realidad compartida, más allá de las trayectorias particulares de cada unx.

“La intimidad de los árboles” es un taller online realizado por Nadia Sol Caramella y dirigido a todxs lxs poetas que quieran mejorar en su quehacer literario.

¿Por qué lleva ese nombre?

El taller lleva el nombre La intimidad de los árboles por una búsqueda personal en la escritura. Me interesa lo poético que puede surgir de las cosas cotidianas que están a nuestro alrededor. Yo soy de la localidad de Hurlingham, una zona llena de árboles en sus veredas, el conurbano tiene eso, un cruce particular entre la naturaleza y la ciudad, una arquitectura repleta de fracturas y puntos de fuga entre lo que consideramos urbano y la naturaleza, personalmente, en esos intersticios encuentro poesía.

Me atrae la intimidad con la que nos acercamos a lo demás y, sobre todo, el punto de vista, cómo vemos lo que vemos a diario. Poder encontrar belleza en lo ordinario me parece esencial al momento de escribir poesía. Me interesa que, quienes asistan al taller, puedan apreciar ese estado poético en el que nos podemos sumergir, a pesar del devenir de la rutina. Además, creo que la poesía es un encuentro con la propia intimidad en dialogo con el mundo exterior, un encuentro de intimidades, con la posibilidad de crear nuestros propios imaginarios y estéticas.

¿Cómo es la modalidad de trabajo?

El programa del taller esta divido por ejes temáticos, que van desde el momento de creación, hasta la corrección del texto, pasando por diferentes teorías y miradas sobre la escritura de poesía. Al tener una formación universitaria en Letras, no puedo dejar de lado la importancia de los textos teóricos y elementos más técnicos como la versificación, la musicalidad, el ritmo, figuras retóricas, creación de imágenes, entre otras cuestiones. Por otro lado, leemos poesía de distintos estilos y épocas con la intención realizar una lectura creativa de los textos que nos atraviesan. Me interesa mucho cómo leemos, las lecturas pueden ser creativas porque nos permiten abrir preguntas, crear desvíos e indagar en aquello que nos conmueve para intentar desmarañar ese proceso y usarlo en nuestra propia escritura. Los mejores poemas son aquellos que nos invitan a escribir, a un estado de movimiento.

Otra parte esencial del taller es la escritura creativa. Mediante diferentes consignas, invito a quienes asistan al taller a escribir teniendo en cuenta los ejes propuestos y los aprendizajes que vamos transitando a lo largo del curso, cada elemento es llevado a la práctica. El objetivo es que lxs poetas en formación puedan adquirir múltiples recursos para el desarrollo de su obra y puedan entrenar la mirada para la autocorrección y brindar herramientas para sortear los bloqueos creativos.

Todo este trabajo se realiza de manera colectiva. El aprendizaje y la escritura se completa en el compartir con otrxs, de ahí que este sea un espacio con dinámica grupal.

¿Cómo se pueden inscribir quienes se encuentran interesadxs en la propuesta? ¿Qué días y horarios contempla?

Pueden contactarme por mi cuenta de Instagram @nubelectrica o por el mail que aparece en mi página www.nadiasolcaramella.ar donde también, si les da curiosidad, pueden conocer un poco más de mi trabajo. Nuestros encuentros serán los martes de 20 a 22 por la plataforma Google Meet. Arrancamos en breves.