Ituzaingó: la Justicia investiga un posible caso de abuso sexual infantil en el Jardín parroquial San Judas Tadeo

Una docente del Jardín San Judas Tadeo, el colegio parroquial ubicado sobre Olazábal al 700, pleno centro de nuestra ciudad, se encuentra atravesando un proceso judicial por una denuncia de abuso sexual infantil. Los hechos, según relata la madre de una niña que hoy tiene 6 años, habrían ocurrido los años 2017 y 2019 cuando la menor cursaba la sala de 3 y 4 del colegio. En diálogo con La Ciudad, “S”, contó cómo se enteró y cómo procedió.

“Mi mamá ve como que estaban jugando entre hermanos, pero mi hija le pedía al hermano que la toque”. Esto ocurrió el 18 de junio de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de Covid 19.” Lo que aparentaba ser un juego, era en realidad el primer indicio que marcaría un antes y un después en la vida de S, la mama de la niña.

Al enterarse de los hechos, la madre no dudó en hablar con su hija y preguntarle si alguna vez le había pasado algo el Jardín, a lo que la niña le contó que una docente la había tocado. “Y me muestra cómo le tocó la vagina, cómo le tocó los pechos. Varias veces”.

“Nos desmoronamos todos y ella también”, contó la entrevistada; y aseguró que la nena “no lo podía contar porque la maestra la amenazaba, le decía: ‘Yo te voy a estar observando, si vos decís algo, le va a pasar algo a tu familia’. Eso le decía la maestra”.

La niña identificada como “C” asistió al jardín de infantes del San Judas Tadeo desde los 3 años. “Siempre fue todo bien. Cuando ella pasa a primer grado, comienza lo de la pandemia. O sea, ya no estaba en el jardín, no la veía más a esta maestra. Creo que todo eso ayudó a que mi hija lo pueda decir”, opinó S.

El relato de la nena

“Ella tiene noción de que le pasó cuando tenía 4 años porque estaba con una señorita”, contó la mujer. Sin embargo, ya en preescolar “recuerda que también ha pasado. Porque esta maestra es una maestra que acompaña, no es la maestra titular”. La denunciada compartió con C los tres años del Jardín.

Según relató su madre, la nena se refiere a quien era la preceptora. “Siempre habla de la misma maestra, te la puede describir y todo”, contó; y explicó que “si se lastimaba o la tenían que cambiar, ella era la encargada”.

“Mi hija dice que ella sintió cuando le metió el dedo, sintió que la lastimó con la uña”, relató la mujer. En este sentido, opinó que “evidentemente hubo penetración de alguna manera”.

La palabra de la institución

Tras hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ituzaingó, S llamó a la escuela para informar la situación. Luego de una primera comunicación con la secretaria del colegio, recibió un llamado del director del Jardín y del Colegio Parroquial Juan Marcelo Barea. “Lo primero que me dijo fue: ‘En esta escuela no pasan estas cosas’”, contó la entrevistada.

Sin respuestas, concurre a la DINAI, (La Dirección de Niñez y Adolescencia de Iuzaingó) una institución pública que brinda asistencia y asesoramiento a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados: “Me despacharon sin trámite, me dijeron que me iban a llamar, pero nunca más se comunicaron. No se para que abren una oficina, si después no hacen nada” aseguró indignada la mamá

Que hizo el colegio con la docente denunciada

Para conocer la situación de la docente denunciada, este medio se contactó con la representante legal de la institución, Jimena Castiñeiras, quien explicó que “la docente se encuentra separada del cargo a la espera de veredicto”. Además, aseguró que “se acompañó en todo el proceso a la niña y familia”; y agregó: “Apenas nos enteramos de la denuncia dimos aviso a las autoridades pertinentes y como Escuela realizamos todo lo correspondiente al protocolo en estos casos”.

“La docente se separa del cargo apenas me llega la información de la denuncia”, contó Castiñeiras; y explicó que en la actualidad “no se encuentra realizando tareas en la Escuela”. Consultada al respecto, afirmó que “en ningún momento recibimos denuncias de este tipo en nuestra historia como Institución”; y que “la docente en cuestión tiene 22 años de antigüedad y un legajo intachable”.

Estado de la causa

En relación a la causa judicial que tramita en la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó, la denunciante explicó que “por todo esto de la pandemia todo se retrasó”. Estamos esperando que mi hija pueda acceder a Cámara Gesell y que la causa avance. “Yo no tengo otras pruebas, yo nada más necesito que mi hija declare”, remarcó y contó que ya tiene fecha para febrero, para las primeras entrevistas “antes de pasar a Cámara Gesell”.

Salir adelante

“En esa época que nos enteramos, fue como que se me vino el mundo abajo. A mí, a mi hija, a mi mamá”, recordó la mujer; y aseveró: “Yo creo que es triste, todos te dan vuelta la cara. Fue horrible para mí, pero a veces pienso que lo que le pasó a mi hija le pudo haber pasado a otros nenes o nenas y no es justo que quede todo oculto, como si nada hubiera pasado“

“Es la escuela y vos sentís que todos te miran”, expresó. Sin embargo, remarcó la fortaleza de su hija y agregó que en su nueva escuela “sigue siendo excelente, todo sobresaliente, y su actitud con los compañeros, está todo perfecto”.

Con respecto al momento en el que habló la nena, la mujer contó que varios psicólogos le dijeron que “habló rápido, por el tiempo que pasó, porque los chicos tardan mucho en hablar, en animarse”.