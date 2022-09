La leyenda suiza le dice adiós al tenis

El suizo, ganador de 20 Grand Slams, anunció su retiro tras “una aventura maravillosa” y después de muchos meses alejado de las pistas por problemas físicos.

Roger Federer dio el anuncio que los fanáticos del tenis y del deporte todo no querían escuchar: a los 41 años, anunció su retiro del tenis profesional. De esta manera, el suizo, para muchos el mejor jugador de la historia, le pondrá fin a una carrera repleta de gloria para darle paso definitivo a la leyenda.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Federer confirmó que la última función de su gloriosa carrera será la próxima semana, cuando dispute la Laver Cup del 23 al 25 de septiembre, en Londres.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años“, comienza el mensaje del ex número 1 del mundo.

“He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera“, añadió el suizo.

Y confirmó: “La Laver Cup, la próxima semana en Londres, será mi último evento ATP. Jugaré más partidos de tenis en el futuro pero no en un Grand Slam o en el Tour“.

Los problemas físicos en su rodilla derecha habían convertido sus intentos de regresar a competir en un calvario.

Federer cumplió 41 años el 8 de agosto y desde los cuartos de final de Wimbledon en 2021 no había disputado ningún partido como profesional.

Ya en ese curso apenas jugó 13 encuentros debido a los problemas físicos. Y en 2020 sólo disputó media docena de partidos hasta que cayó en las semifinales del Abierto de Australia.

ESTOS FUERON LOS RECORDS DE ROGER FEDERER A LO LARGO DE TODA SU CARRERA