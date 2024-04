La línea 216 no presta servicios en ninguno de sus ramales

LA empresa 216 de colectivos y todos sus ramales, el 236,el 269, el 166, el 441, el 395, 504 y 634 NO prestan servicios debido a la retención de tareas que decretó la UTA.



Hoy por la mañana, los choferes de la empresa se presentaron a trabajar pero la empresa no abonó el aumento de sueldos acordado por el gremio. Aunque la empresa comunicó que se habían pagado los sueldos en tiempo y forma, ese pago no incluyó el aumento del mes de abril.

Las cámaras empresariales manifestaron no contar con el dinero necesario para afrontar el aumento que se acordó en las paritarias. Frente a esta situación, el secretario general del gremio, Roberto Fernández, advirtió que "es un problema de las empresas, que dicen que el Gobierno les debe el dinero" y aclaró que el 2 de febrero "han firmado y homologado en la Secretaría de Trabajo el aumento y nos deben 250 mil pesos".



Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte (AAET) aseguraron que reciben subsidios para sueldos de $737.000. Sin embargo, la UTA reclama, en base a la sexta cláusula del acuerdo, $987.000. En total, la diferencia calculada por 50 mil trabajadores, es de 12.500 millones de pesos.