La mejor NanoCervecería del país es de Ituzaingó y se llama Cerveza Kessler

Hace ya varios años que la cerveza artesanal en Argentina suma adeptos, no solo al momento de beberla sino también a la hora de producirla. Esto es algo que se replica en el conurbano bonaerense, región en la que se pueden encontrar desde Cervecerías hasta Microcervecerías y NanoCervecerías. Una de las que se destaca por sobre resto, se produce en Ituzaingó y se llama Cerveza Kessler.

Para conocer un poco más sobre la historia de esta cerveza ituzainguense, La Ciudad dialogó con su Brewmaster (maestro cervecero) Germán Kessler. En esta charla repasamos los inicios de Germán en el mundo de la cerveza artesanal como así también los reconocimientos obtenidos por Cerveza Kessler en diferentes competencias nacionales.

En julio de este año Cerveza Kessler se quedó con la medalla de oro en la Copa Argentina de Cervezas. En septiembre obtuvo nuevamente este premio, pero en la Copa Austral de Cervezas que se realizó durante el Festival CervezAr. En ambos casos lo hizo con su Milk Stout, una cerveza con café colombiano y brasileño. Durante esta última competencia, Cerveza Kessler -cuya producción se realiza en Ituzaingó Centro- recibió el reconocimiento a la mejor NanoCervecería de Argentina.

¿Cómo empezaste en el mundo de la producción artesanal de cerveza?

Todo comenzó en el verano del 2002, que fuimos de vacaciones a Córdoba con mi novia, actual compañera de vida y madre de mis hijos. Estuvimos en Viejo Múnich, en Villa Gral. Belgrano, y en la recorrida de su fabrica, su Brewmaster nos contó como lo hacían y nos dijo que podíamos hacer cerveza en nuestras casas. Me paso su email y me dio una breve explicación y dónde comprar insumos en Buenos Aires.

Germán Kessler, es el Brewmaster de Cerveza Kessler e integrante de la Comisión Directiva de Somos Cerveceros. Crédito: Germán Kessler.

Cuando hablamos del 2002, nos referimos a la prehistoria de la Cerveza Artesanal en Argentina. No había información, casas de insumos y muy pocos hacían cerveza. Ese año habré cocinado 10 veces en la casa de mis viejos, muy rudimentario y sin casi noción de lo hacia.

Hablando particularmente de Cerveza Kessler ¿Hay alguna fecha fundacional? ¿Te acordás cual fue la primera cerveza que produjeron?¿Cuántas variedades tienen hoy en día?

Volví a retomar el hobby en noviembre del 2016, donde me encontré con muchísima más información y realicé cursos y capacitaciones. Las primeras cervezas fueron rubias, tipo Golden o más oscuras tipo Porter. Hoy en día contamos con 5 estilos fijos y luego van variando estilos rotativos: Golden Ale, Honey, Scottish Export con Mascabo, Milk Stout con café colombiano y brasileño, y American Ipa.

Te pregunto por el reconocimiento que recibieron en julio en la Copa Argentina de Cervezas: ¿Cómo fue llegar ahí a esa instancia?¿Qué significado le das a que el trabajo que haces sea reconocido?

Este año decidí mandar muestras a la Copa Argentina de Cervezas, para ver dónde estaba parado en cuanto a calidad y demás, con respecto a otros colegas. Fue una sorpresa total haber obtenido la medalla de oro, con semejantes Cerveceros en la competencia. Esto me hizo dar cuenta de que voy por buen camino y que la senda es correcta. El reconocimiento es importante, como un mimo al alma.

Y recientemente recibieron una distinción muy importante en la Copa Austral de Cervezas ¿Cómo fue eso?

Fue la primera edición que se realizó en La Rural. Fue un evento muy grande, organizado por la CCAA (Cámara Cervecera Artesanal Argentina). Se reunieron mas de 80 marcas de todo el país, en un evento de 3 días en donde hubo un congreso, feria del sector y muchísimas cervezas.

Allí se realizó una copa internacional con mas de 500 muestras de Argentina y varios países. Y nuestra Milk Stout, saco medalla de oro y para coronar Cerveza Kessler, salió como mejor NanoCervecería de Argentina. Esto es algo que me llena de orgullo y me pone muy feliz, pero también me marca una vara alta que tengo que mantener, seguir trabajando y mejorando siempre.

Te consulto por la cerveza en Argentina y en el conurbano: ¿Cómo ves el nivel de las cervezas locales?

Estamos teniendo un excelente nivel Nacional e Internacional, muchas cervecerías argentinas están logrando una calidad a la par de cualquier cerveza a nivel mundial. Y ahí hay que destacar que muchas de estas cervecerías son del conurbano bonaerense y La Plata también.

¿Cómo ves al desarrollo y la producción de cervezas en el conurbano, en tu caso en Ituzaingó?¿Qué papel juega la identificación territorial a la hora de elegir una cerveza para consumir?

En estos momentos hay muchísimas NanoCervecerías que producen menos de 5000lt mensuales y también Microcervecerías, en todo el conurbano bonaerense. Localmente en Ituzaingó hay varias, con un sentido de identidad propia y de muy buena calidad. Respecto a la identificación territorial, hay una frase en el ámbito cervecero que reza “consumí local”. Esta invita a que uno tome lo que se hace y produce en la zona. Hacer y replicar esto es bueno por muchas razones, ya que se da posibilidad de desarrollo al productor.

Para finalizar, desde tu punto de vista ¿Por qué las personas eligen tomar una Kessler?¿Y qué tiene que tener para vos una buena cerveza?

Creo yo que uno hace las cosas con pasión y dedicación, y eso después se ve transmitido con los resultados en el producto. Y ya respondiendo la otra pregunta, una buena cerveza debe tener, primero que nada, materias primas de excelente calidad y muy buenos procesos. Esto debe estar acompañado de mucho empeño y amor a lo que uno hace.

Además lo que más me gusta es el mundo que existe en este rubro. Nosotros los cerveceros somos de compartir mucho, desde experiencias, procesos, recetas, colaboramos mucho entre nosotros. El ambiente es de camaradería y mas que competidores, somos colegas.