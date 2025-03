La muestra "Dibujos Urgentes" llega este viernes al Museo de Morón

Todo comenzó allá por 2010 cuando, por decisión del Tribunal Oral y Federal N°5, se le prohibió a las cámaras registrar los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. La respuesta por parte de los organismos de derechos humanos no tardó en llegar y fue así como H.I.J.O.S. y el Departamento de Artes Visuales del I.U.N.A. (hoy UNA) lanzaron una iniciativa para hacerle frente la resolución que había dictado la justicia.



Fue así como convocaron, bajo la consigna "no se los puede filmar, no se los puede fotografiar, pero se los puede dibujar", invitaron a dibujar a los militares acusados en los juicios por delitos de lesa humanidad que hoy en día se siguen llevando adelante. Es así como se sumaron Eugenia Bekeris y Paula Doberti a este proyecto que, desde hace ya 15 años, ha logrado retratar a cada víctima, a cada querellante y a cada genocida que se ha sentado a declarar sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura que vivió nuestro país.

"En un acto de resistencia frente al olvido y como contribución a la interminable construcción de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, Eugenia Bekeris y Paula Doberti presentan 230 dibujos de su archivo", informaron desde la Subsecretaría de Políticas Culturales de Morón sobre la muestra que tendrá lugar en el Museo Histórico de dicho distrito. Es importante destacar que, a lo largo de estos casi 15 años, el equipo ha desarrollado nuevas estrategias desde un dibujo en acción a sabiendas de que "el nuestro es un Dibujo en Acción Documental Histórica", expresan en su sitio oficial.



Eugenia Bekeris es artista visual y segunda generación descendiente de la Shoá. Ha buscado desarrollar una esencia testimonial en su obra, recuperando el lenguaje a través de la acción del arte para reconstruir su identidad. Es así como Euguenia trabaja la memoria de las catástrofes desde el arte; al mismo tiempo que entrecruza dos lugares de tiempos y memoria: Shoá y la dictadura militar.



Por su parte, Paula Doberti es artista visual pero también se desempeña como docente de la UBA, la UNA y la ESEA Manuel Belgrano. Viene realizando un trabajo destacado desde 2002, a través de intervenciones en el espacio público haciendo foco en el arte político y urbano.



"En este mes de la Memoria y en un momento en que el negacionismo quiere avanzar sobre lo construido en materia de Derechos Humanos, los y las invitamos a la apertura de la primera muestra del año", expresaron desde las redes sociales del Museo Histórico de Morón.