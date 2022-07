La polémica frase de Moyano provocó el clima caliente en Avellaneda

El dirigente sindical y presidente de Independiente defendió su gestión y recordó que “cuando había que poner la plata, asumimos nosotros. Nadie cobraba y los jugadores no tenían donde entrenarse“.

En el marco de la dura crisis que atraviesa Independiente, el presidente de la institución, Hugo Moyano, defendió ayer su gestión al frente del club, criticó a la oposición política que tiene en el club y advirtió que existe “una avanzada del macrismo” para instalarse en los clubes del fútbol argentino.

En este sentido, a ocho años de su llegada a la institución de Avellaneda, expresó: “Nosotros nos hicimos cargo en el peor momento de la historia de Independiente. Estos señores que gritan, se juntan y son valientes son los que nos dejaron esto”, en declaraciones a Radio 10.

De este modo, el titular del club desde 2014, cuando el “Rojo” estaba en la Primera B Nacional, y remarcó: “Vamos a hacer lo que corresponda para el bien de Independiente“. El dirigente y sindicalista del gremio camionero, de 78 años, advirtió: “Estos tipos se juntan y algunos no son hinchas de independiente. Incluso, utilizan barrabravas de otros clubes. Son el macrismo y servicios de la AFI que se quieren instalar en Independiente“.

Por otra parte, fue consultado por el embargo millonario por una deuda con el ex delantero Gonzalo Verón y denunció “una maniobra difícil de entender”: “El embargo nació en plena pandemia y llegó cuando el club estaba cerrado. No se enteró nadie. Es una demanda de 800.000 pesos que la transformaron en 6 millones de dólares. Me parece que es una maniobra difícil de entender“, sostuvo.

Además recordó que “nunca” tuvo la intención de ser presidente de Independiente pero lo convencieron cuando “estaba a punto de cerrar la lista”: “Cuando había que poner la plata, asumimos nosotros. Nadie cobraba y los jugadores no tenían donde entrenarse. No tuvimos la suerte que necesitamos en el fútbol, pero ganamos dos copas (Sudamericana en 2017 y Suruga Bank en 2018)”, concluyó.