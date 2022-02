La primera playa nudista del país se inauguró en Ituzaingó en 1934

En 1934, un grupo de practicantes del nudismo fundó la Primera Asociación Naturo Desnudista Argentina (PANDA). En su momento de auge, y pese a las críticas y hostigamientos, el grupo llegó a congregar a unos cien nudistas.

La bloguera Graciela Miño publicó que PANDA fue fundada por Francisco Verding, Agustín Puyo y Roberto Ferrer, quienes hacían nudismo de forma individual y vieron la necesidad de formar una comunidad nudista en la zona allá por el temprano año de 1934. Desde luego, la tarea no fue sencilla porque la asociación despertó repudio desde los sectores conservadores de la sociedad. Al querer crear PANDA se sintieron perseguidos y mal interpretados. Hasta que pudieron contactarse con un nudista que les ofreció su campo y su propiedad para poder hacerlo.

De esta el grupo se reunía a orillas del río Reconquista, a 4 km del Puente Márquez. La noticia no tardó en llegar entre quienes veían con ojos raros la propuesta. Los dueños de los campos cercanos no querían que en sus propiedades se practicase el nudismo. El grupo prohibía que en los encuentros se fume o se beba alcohol, así como tampoco formar parejas aisladas. Quienes no cumplían con el reglamento podían ser expulsados. El reglamento también establecía que estaban prohibidas las conversaciones sobre política, religión o cualquier tendencia social.

Por Alberto Luis Guercio