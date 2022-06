La Provincia lanzó una licencia de conducir para estudiantes secundarios

Los titulares de las carteras de Transporte y Educación, Jorge D’Onofrio y Alberto Sileoni, firmaron un convenio que prevé concientizar y educar en materia de seguridad vial a 300mil niños, niñas y jóvenes de las escuelas bonaerenses.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, presentó junto al titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el programa Licencia Joven, que beneficiará a más de 300 mil alumnos y alumnas de 4.600 escuelas bonaerenses con un curso anual de seguridad vial, el cual concientizará y capacitará a estudiantes de penúltimo año del secundario en materia vial. Quienes lo aprueben pasarán automáticamente el examen teórico para obtener la primera licencia de conducir.

El programa Licencia Joven es el primer ítem del convenio firmado este viernes entre las carteras de Transporte y Educación en el Día Nacional de la Seguridad Vial. El acuerdo prevé generar un cambio cultural en las y los conductores para avanzar hacia una transformación del actual escenario de siniestralidad vial bonaerense, en el que hoy fallecen en promedio cuatro personas por día.

En ese marco, el ministro D’Onofrio destacó: “La Organización Mundial de la Salud no solo definió al Covid como pandemia sino también a la siniestralidad vial, y estamos convencidos que Licencia Joven es la vacuna del cambio cultural que necesitamos para salvar vidas en la provincia de Buenos Aires”, y resaltó: “Basta de heridos y lesionados, basta de víctimas y de familias destrozadas por hechos que son evitables”.

Por su parte, Sileoni señaló: “Es necesario incorporar otros saberes, que algunos denominan transversales y que no son transversales ya que tienen que ver justamente con la vida misma. No es Educación vial solo, es incorporar la educación vial en un horizonte más grande, abarcativo e integral que es el de la formación para el ciudadano. Pero no es solo una tarea de la escuela, también de la familia, la sociedad y los medios de comunicación”.

La toma de conciencia por parte de la sociedad en todo lo que hace a las buenas conductas viales resulta un paso esencial para avanzar hacia un sistema vehicular más eficiente y para mitigar el margen de siniestralidad vial, que en la provincia de Buenos Aires se transcribe en índices muy elevados. Es por eso que el Estado provincial continúa trazando políticas y acciones articuladas para acompañar la formación de las y los jóvenes bonaerenses que deciden tomar el volante por cuenta propia, con la premisa de brindarles un respaldo educativo y de responsabilidad ciudadana en este nuevo camino.