Scaloni aterrizó a Qatar y empieza a definirse la lista para el Mundial

El entrenador del seleccionado argentino llegó a Doha pasada la medianoche de este martes, donde el próximo lunes saldrá los 26 jugadores definitivos para el comienzo de la Copa del Mundo.

Faltan 12 días para el arranque del Mundial, y el sueño argentino se empieza a palpitar cada vez más antes del debut del elenco albiceleste ante Arabia Saudita.

Lionel Scaloni aterrizó a Doha este lunes por noche junto al resto del cuerpo técnico, el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el arquero de River Plate, Franco Armani, el único futbolista confirmado de forma oficial en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

Durante todo el recorrido, el DT se mantuvo expectante esperando el parte médico anunciado por el club Villarreal sobre Giovani Lo Celso, pero pasaron las horas y desde España no llegaron noticias, ni alentadores ni de las otras, y la incertidumbre sigue viva, con todo lo malo pero también con una pizca de bueno que eso supone.

Claro que Lo Celso, que después de haberse quedado sin jugar ni un minuto en el Mundial de Rusia, esperaba ansiosamente porque se sabía que era parte del equipo titular, aprovechó también esta rémora para meter presión con algunas iniciativas que transmitió a Villarreal.

Es que ante la presión del dueño de su pase, Tottenham Hotspur, para que se someta a una operación del desprendimiento del músculo en el bíceps femoral derecho, el mediocampista respondió con una negativa a hacerlo, con el apoyo del cuerpo médico del propio Villarreal y, por supuesto, de sus colegas del seleccionado argentino.

Pero no se quedó ahí el rosarino de 26 años, sino que decidió convertirse en su propia compañía de seguros y les sugirió a los dirigentes de Villarreal que si no se operaba y realizaba un tratamiento que le permitiera, al menos, estar disponible para los octavos de final del Mundial, él dejaba de cobrar sus salario hasta que no volviera a reintegrarse al club.

ESTA ES LA LISTA PARCIAL DE LOS 32 JUGADORES