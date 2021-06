La Selección va en busca de su primer triunfo en Brasilia

Esta noche a partir de las 21 hs, Argentina se enfrentará en el clásico rioplatense a Uruguay, con el objetivo de sumar su primera victoria en la Copa América.

Luego del empate frente a Chile, el conjunto argentino necesitará un triunfo cuando se enfrente en Brasilia por la segunda fecha al equipo “uruguayo”, en un duelo bien picante por el Grupo A de la Copa América.

El partido arrancará a las 21 hs, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, y contará con transmisión en vivo y en directo por la Televisión Pública y TyC Sports.

Cristian Romero, figura en la doble jornada de Eliminatorias contra Chile y Colombia, reaparecerá en la defensa en lugar de Lucas Martínez Quarta, cuya actuación estuvo muy por debajo de lo esperado el lunes pasado.

Previo al duelo frente a Uruguay, Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa y a diferencia del cruce con Paraguay, decidió no confirmar el once. “El equipo está casi confirmado, no lo voy a dar, pero va a ser similar al del otro día. Habrá una o dos modificaciones pensando en la dura seguidilla de partidos”.

“Consideramos que Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Será un partido complicado, muy difícil“, agregó el entrenador, que hizo referencia a la falta de eficacia y la complicación para cerrar los partidos de su equipo en los últimos tres duelos que terminaron en empate.

De no mediar ningún inconveniente, la probable formación de Argentina para enfrentarse esta noche a los “Charrúas” iría de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Por su parte, los dirigidos por Oscar Tabárez presentaría en su debut a: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Edinson Cavani y Luis Suárez.