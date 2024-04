La seleccion ya no se podrá ver por la TV pública y en el interior del Pais habrá que pagar

Por decisión del gobierno nacional la TV Pública ya no adquirirá los derechos televisivos de los partidos de la selección argentina. A partir de junio, los compromisos de la Scaloneta serán televisados por Telefe, canal propiedad de la empresa estadounidense Paramount. El canal TyC Sports —cuyos dueños son Torneos y el Grupo Clarín— también emite los partidos de la Selección, mientras que DSPORTS —de DirecTV— transmitirá toda la Copa América 2024.



Ya a comienzos de año no se transmitió el Preolímpico Sub-23. Esta decisión del gobierno no solo afecta a los partidos del combinado nacional de fútbol, sino a los Juegos Olímpicos, que de esta manera solo se podrán ver por TyC Sports, lo cual los hará inaccesibles para aquellos que no puedan pagar el cable.



Telefe debutará como transmisor de los partidos de la selección argentina el próximo 9 de junio cuando la Scaloneta enfrente a Ecuador en un amistoso en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, en el marco de la última fecha FIFA previa a la Copa América.

¿Que pasa en el interior del País?

En el interior del Pasi, los canales de aire (TDA) no retrasmiten Telefé por lo tanto los hinchas solo podrán ver la seleccion argentina si tienen contratado un cable o una empresa que les brinde internet para verlo por alguna plataorma. En caso contrario no podran ver gratis la copa América.