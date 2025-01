La serie "El Eternauta" ya tiene fecha de estreno este año

La icónica novela gráfica argentina El Eternauta, creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, llegará a las pantallas a través de Netflix el próximo 30 de abril. Esta será la primera adaptación audiovisual de la obra publicada originalmente en 1957, y contará con un despliegue de producción sin precedentes en Argentina.

La serie, dirigida por Bruno Stagnaro, tendrá como protagonista al reconocido actor Ricardo Darín, quien interpretará a Juan Salvo, el personaje central de la historia. La trama de la serie se centra en una noche de verano en Buenos Aires, cuando una misteriosa nevada tóxica acaba con gran parte de la población y aísla a los sobrevivientes.



En este contexto, Juan Salvo y un grupo de amigos emprenden una lucha desesperada por la supervivencia, enfrentándose a una invasión alienígena que amenaza con destruir la Tierra. La narrativa, que combina ciencia ficción y crítica social, mantiene el espíritu de la obra original, destacando la importancia de la resistencia colectiva.

El gran Héctor Germán Oesterheld

En el prólogo de su primera edición, Héctor Germán Oesterheld subraya a propósito de su obra más famosa: “Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces.



"El Esternauta fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás... lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día.”



Al escribir la historia que Juan Salvo relata primero y olvida después, Oesterheld, da cuenta de la única esperanza para la humanidad: apelar a la memoria desde una postura de compromiso ético y social. El acontecimiento es evocado como obligación moral. La historia es una herramienta ideológica para alterar el orden social, dado que explica el pasado para ofrecer modos de cambiar el futuro.



Compenetrado con su actividad política, Oesterheld convierte la historieta en una manifestación de sus ideas. Jugarse “aquí y ahora” permitirá resistir al poderoso enemigo. Acosado por la dictadura, terminó de escribirlo en la clandestinidad.



Oesterheld fue secuestrado el 27 de abril de 1977. Estuvo detenido en un centro clandestino ubicado en Camino de Cintura y avenida Richieri y es junto a sus cuatro hijas parte de los treinta mil desaparecidos que nos dejó la última dictadura civico militar. El mejor guionista de historietas de este bendito país fue asesinado porque soñó con una salida colectiva.