La UTN de Haedo presentó proyectos de astronáutica en una Conferencia Internacional sobre Pequeños Satélites

La Universidad Tecnológica Nacional de Haedo se hizo presente en la Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica sobre Tecnologías y Aplicaciones de Pequeños Satélites que se llevó a cabo en Salta a mediados de noviembre con cinco proyectos dedicados a la materia que fueron contemplados por expertos de todo el mundo.





Se trata de los trabajos realizados en el marco del Grupo de Tecnología Aeroespacial (GTA), titulados: «Program Management of a University CubeSat using agile methodologies», «Development of the Systems Engineering of a University CubeSat using agile methodologies», «Maximum Power Point Tracking Subsystem for CubeSats», «Solar panel configuration definition for a nanosatellite using Space Systems Thermal analysis tool» y «Design and characterization of an appendage release system for a Cubesat 3U».





Asimismo, durante el evento realizado en la ciudad de Salta, el Ing. Nahuel Castello, director del GTA, se desempeñó como Chairman de la sesión denominada “Misiones Espaciales”. Por otra parte, en el marco del Laboratorio de Estructuras, el Ing. Edgardo Roggero presentó el trabajo denominado “Quasistatic Loads Verifier System for Small Masses”.





La ingeniería latinoamericana puesta en valor

La Conferencia de la que la UTN Regional de Haedo fue parte es un evento clave para la comunidad espacial internacional y, en especial, para América Latina, que pone el foco en el valor del desarrollo de la ingeniería en el territorio latinoamericano.





Este año, el evento reunió a especialistas de la Agencia Espacial Europea, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y las universidades de Kyushu (Japón), Nottingham (Reino Unido) y Lulea (Suecia), entre otros.