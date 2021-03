La violenta campaña de Clarín y TN contra los docentes vacunados

Ludmila Giusto es docente de Lomas de Zamora y, al igual que muchos de sus colegas, en los últimos días ha recibido su turno para vacunarse, tal cual lo establece el criterio de prioridad del operativo que lleva a cabo la provincia de Buenos Aires. Pero aquello que se supone sería un alivio, terminó transformándose en una pesadilla.

El 4 de marzo, luego de que la docente posteara en Twitter un agradecimiento por haber recibido la vacuna, fue víctima de una violenta campaña de difamación iniciada en el canal de noticias TN y replicada por las redes sociales a través de la cuenta de Osvaldo Bazán, periodista del multimedio y autor del tuit contra Ludmila.

La que le falta a tus viejos, la tiene Ludmila. No fue magia. https://t.co/P9BBQYmdCd — OB (@osvaldobazan) March 4, 2021

En diálogo con el programa Ciudad de Encandilados que emite Radio La Ciudad, , la propia Ludmila relató su experiencia: “Yo el día miércoles recibo el turno para vacunarme, en el contexto de la vacuna masiva para los docentes en la Provincia de Buenos Aires. Como nosotros volvemos a la presencialidad, uno de los puntos dentro del protocolo es que los docentes deben vacunarse, siempre y cuando acepten la vacunación”.

“Yo me anoté en diciembre del año pasado y me llegó el turno para el jueves”, señaló la docente y continuó: “El miércoles, feliz, agradecida al presidente y al gobernador por la vacuna, lo tuiteé. Ahora pienso que fue un acto no pensado, porque no sabía lo que se me iba a venir después”.

“Tuiteé una captura de pantalla que hice con el turno, agradeciendo. Hasta ahí, no pasó más que eso. Al otro día, empecé a recibir una catarata de insultos que yo no les podría explicar y tampoco entendía de dónde venían. No entendía cómo se había viralizado tanto”, agregó en su reconstrucción de los hechos.

De todos modos, y aunque aclaró que admira a quienes lo hacen, remarcó: “yo no milito en ninguna agrupación”.

“Este individuo, Bazán lo retuiteó y lo utilizó estratégicamente y maliciosamente. El vio que mi cuenta estaba abierta y exponiéndome, permitió que todas las personas que a él lo siguen me empezaran a perseguir, a denigrarme. Me siguieron hasta en Instagram.”

“Él puso “la que les falta a tus viejos, la tiene Ludmila”, haciéndome responsable de que robar una vacuna. Como periodista, vos tenés que informarte: me mandó a miles de personas a ningunearme, sin entender en qué contexto yo me estaba vacunando.“

“Desde ese día recibí, insultos amenazas y todo tipo de improperios, la pase muy mal. Nunca pensé que podía pasarme a mi. Estaba todo muy bien premeditado, cientos de trolls insultandome y proponiendo agredirme, todos muy obedientes a lo que Bazán había escrito”.

“Hay muchos ciudadanos comunes que están siendo atacados por un sector de los medios y nos utilizan a nosotros para atacar la campaña de vacunación, Por eso invitó a quienes hayan sufrido este atropello, “viralicen el caso, no se callen y denuncien”.

“Voy a denunciar penalmente a Osvaldo Bazán por todos los daños que me generó, cuando no había razón. Me amedrentó, me humilló, fustigó, hizo que todo un grupo que lo sigue haga lo mismo y eso no puede pasar desapercibido, el ciberacoso es un delito y los ciudadanos comunes tenemos herramientas para poder frenar esto. Yo no voy a cerrar mi cuenta de twitter.

Más casos y una campaña explícita

El caso de Ludmila no es el único, Clarín viene machacando hace semanas con la vacunación a los docentes de la Provincia de Buenos Aires intentado instalar en la opinión pública que los y las docentes “son vacunados de privilegio”. “En la Provincia vacunan a docentes en locales del gremio de Roberto Baradel” titulaba el diario hace dos días, asegurando que esos vacunatorios eran “truchos” y desconociendo el convenio firmado entre todos los gremios y IOMA para aplicar s vacunas. “Para frenar el escándalo, el gobierno anuncia que comienza a vacunar a los docentes en todo el País” insiste Clarín, como si ambas cosas tuvieran algún punto en común.

La campaña de desprestigio es tan clara, explícita y absurda que solo un desprevenido puede dejarse engañar.