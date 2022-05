Lanzan un operativo en la provincia de Buenos Aires para regularizar a l@s trabajadores de apps de delivery

A partir de la llegada de la pandemia del Covid-19, uno de los trabajos que más creció fue el de las aplicaciones de delivery. Más allá de la oportunidad de obtener un empleo de manera directa, las condiciones en las cuales se desempeñan estas personas están completamente por fuera de las regulaciones laborales establecidas en nuestro país. Es por esta razón que uno de los grandes reclamos que se hacen desde varios sectores de la comunidad tiene que ver con la participación del Estado para poder intervenir en un sector que parecería estar desregulada por completo. En este sentido, desde la provincia de Buenos Aires, impulsan un operativo que busca establecer un orden claro.

El pasado fin de semana, el ministerio de Trabajo bonaerense desarrolló un operativo muy importante en 24 municipios con el claro propósito de controlar las constancias de registro y las condiciones laborales, de seguridad y salud de tod@s aquell@s que realizan un trabajo en esta clase de plataformas digitales.

Los objetivos del operativo

Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, fue la encargada de dar a conocer más detalles de esta política y reveló los objetivos que se trazan desde el gobierno. A propósito de esto, señaló la necesidad de que los aparatos estatales puedan actuar en pos de velar por los derechos de l@s trabajador@s.

“El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, reconoció.

A su vez, manifestó que “es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”.

Varios puntos establecidos en el conurbano bonaerense fueron los elegidos para comenzar con esta inspección, como así también algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. A su vez, se prevé que estas compañías digitales reciban multas por parte de los organismos estatales y una obligación a respetar los derechos laborales de todas aquellas personas que decidan trabajar allí.