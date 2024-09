Las chicas lograron el pase histórico a octavos de final

La Selección Argentina Sub 20 Femenina le ganó a Costa Rica por 1-0 y clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, que se disputa en Colombia.



El elenco argentino logró un batacazo en la Copa del Mundo: venció por la mínima a Costa Rica y consiguió acceder a los octavos de final del certamen.



Luego del debut con derrota ante Corea del Norte por 6 a 2 y el empate agónico ante Países Bajos 3-3, la Selección nacional estaba obligada a sumar un triunfo ante Costa Rica para seguir con chances en la cita mundialista.



El conjunto “Albiceleste” no dejó su futuro al azar y rápidamente tomó la iniciativa en el campo de juego, algo que lo llevó a ponerse en ventaja pasado el cuarto de hora con un golazo de la delantera de Boca.

Kishi Núñez, máxima anotadora del equipo con tres goles, sacó un impresionante remate, de emboquillada, a 30 metros del arco, el cual superó a la arquera costarricense y convirtió el único tanto que sería crucial.

¡GOLAZO DE ARGENTINA! 🤯



🔥 Kishi Núñez vio a la arquera adelantada y le pegó desde lejos.



No obstante, el equipo argentino contó con otras acciones, pero las mismas no logró aprovecharlas para estirar las diferencias, incluso el travesaño le privó de hacerlo.



Por su parte, Costa Rica en el segundo tiempo intentó imponer temor con tibios avances, pero no logró lastimar.



De esta manera, Argentina logró por primera vez en todas sus categorías (incluida la Mayor) en sortear la Fase de Grupos en un mundial donde se quedó con el tercer lugar en el grupo y en octavos de final se verá las caras este jueves frente a Alemania en la Copa del Mundo de Colombia 2024 (horario a confirmar).



Si triunfa ante el elenco alemán, en cuartos de final se enfrentaría ante México o Estados Unidos.