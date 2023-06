“Las memorias del negro Pablo”: El libro de Dante Mastropierro será presentado el próximo jueves por Leo Oyola

Este jueves 22 de junio a las 19, el actor argentino Dante Mastropierro presentará su libro “Las memorias del negro Pablo”, una autobiografía en donde relata su dura infancia entre Dock Sud y Los Álamos, el éxito de su personaje, su encuentro con Maradona, la apertura de un comedor comunitario, entre otras experiencias.

El encuentro será en el espacio Fetiche (Thames 744, CABA) y el actor que encarnó al antagonista “negro Pablo” en Okupas estará acompañado por el célebre escritor, Leonardo Oyola, quien oficiará de presentador de este nuevo material editado por Penguin Libros.

Tras el éxito en Okupas, la serie de Bruno Stagnaro protagonizada por Rodrigo de la Serna en los 2000, Mastropierro relata que muchos de sus allegados le insistían en que se anime a publicar un libro: “Después de hacer del Negro Pablo en Okupas, muchos me decían: che, con las historias que viviste, tendrías que hacer un libro. Nunca pensé en un libro para ser importante. Pero siempre hay gente que me dice que quiere saber un poco más, conocer cosas que me pasaron. Entonces me propuse contar esas historias”, comentó.

En “Las memorias del negro Pablo”, Dante Mastropierro hace un repaso por los momentos culmines de su vida, pasando por una infancia difícil, el traspaso a la adolescencia que él mismo define como un período entre “perros fieros, una madre amorosa y una soledad insoportable” y su posterior adultez en donde, entre muchas otras cosas, se animó a fundar junto a su esposa Marcela Morales el comedor comunitario “Pancita llena, corazón contento”.

Dante Mastropierro alcanzó el éxito popular tras su interpretación de “El Negro Pablo” en la serie Okupas de Bruno Stagnaro.

“Más allá de los recuerdos, lo importante para mí es no olvidarme de dónde salí, de dónde vengo, de dónde soy”, enfatiza Mastropierro e invita a todos y todas a adentrarse en las aventuras que relata su autobiografía “Las memorias del negro Pablo”, libro que será presentado este jueves 22 de junio a las 19 en Fetiche (Thames 744, CABA), de la mano de Leo Oyola.