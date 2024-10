Las sentidas palabras de la madre de Ezequiel, el joven asesinado a la salida de Club Leloir en Ituzaingó

El asesinato de Ezequiel Altamira continúa conmoviendo a la comunidad de Ituzaingó. La justicia determinó que el principal responsable es un menor de 14 años y continúa con la investigación para determinar responsabilidades. Anoche, declaró ante los medios Paola, la madre de Ezequiel.



Paola comenzó su testimonio exigiendo justicia por su hijo, pero inmediatamente pidió que se cuiden a los testigos, amigos de su hijo: "tienen miedo, están asustados y no quieren que los filmen o que los sigan y que muestren sus caras".





Con respecto a los autores del crimen, Paola expresó "Como son menores yo sé en que termina esto. Son menores y hay que cuidarlos porque son menores."



También expresó su duda respecto a la atención médica que recibió su hijo: "Tampoco fue bien asistido, eso lo tengo que ver pero no fue asistido como tendría que haber sido. Por eso quiero saber quienes son los responsables."



Paola fue tajante respecto de la responsabilidad de los perpetradores: "La culpa no la tienen los niños, la tienen las madres, los padres, quienes los crían. Esos chicos no salen a molestar sin haberlo aprendido de alguien mayor." "Él fue el se llevó la peor parte, pero podría haber sido cualquiera. Entonces, por respeto a la familia de todos, pido que los cuidemos a ellos. Y que me ayuden a hacer justicia, a difundir, pero dejando a los chicos de lado."



Paola finalizó expresando su relación con las autoridades: "La verdad es que estoy muy agradecida con la Comisaría de Ituzaingó, como me trataron, como buscaron la manera de decírmelo. Con el Municipio de Ituzaingó, con el Municipio de Morón, nos ayudaron mucho." También sumó al Fiscal Rodríguez Rey a su lista y dijo sentir "que me están prestando atención".



Si bien hasta ahora solo se tomaron medidas sobre un menor de 14 años, la Fiscalía incorpora a la investigación un ataque en banda a Ezequiel, dónde lo habrían atacado entre 9 y 13 sujetos.