Las razones de Mayo

Cumpliéndose 202 años del asesinato de Secretario Dr. Mariano Moreno, aprovechamos para rendirle un sencillo homenaje a sus ideas. El por qué de su asesinato lo encontrábamos fundamentalmente en el Plan de Operaciones que la junta le encomendó, así como en los sectores que se vieron beneficiados por su desaparición física. En esta edición tenemos oportunidad, siendo el cumpleaños número 203 de la Revolución de Mayo, en darle un contenido más sólido no sólo al accionar del Dr. Moreno, sino de la revolución misma.

Hay dos grandes procesos que tiene carácter mundial y van madurando de este lado del atlántico hasta que finalmente se precipitan en Mayo. Como forma de abreviar, tomaremos elementos claves que condensan la maduración de esos procesos.

Los dos procesos claves son la Revolución Industrial, que podemos situar a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, y la Revolución Francesa en 1789 en Francia. La maduración de dichos procesos deja marcas de este lado del Atlántico.

Tengamos en cuenta el terreno sobre el que actúa la Revolución Industrial. El sistema monopolista español, forjado por casi dos siglos, había generado una estructura productiva y comercial muy diversificada pero de baja productividad en todos los virreinatos.

Desde la recolección de miel silvestre para exportar en los bosques chaqueños hasta la producción, en Corrientes y Asunción, de barcos que no sólo navegaban el Paraná y El Plata sino que tenían capacidad de atravesar el Atlántico, pasando, sólo por nombrar algunas producciones, por la producción agroganadera de Mendoza, el algodón Riojano, la producción minera de La Rioja, y las fábricas de tejidos rústicos de Córdoba, junto con su Universidad que databa de 1622, el Interior del virreinato del Río de la Plata mantenía, hacia 1770, unas 200 mil personas. Mientras que el llamado Litoral, hacia el mismo año estaba poblado por unas 50 mil personas. Prácticamente toda la producción se consumía dentro de los virreinatos.

Con la Revolución Industrial y su desarrollo en la zona catalana y cantábrica española, las mercaderías europeas amparadas en mayores niveles de liberalización comercial fueron desarmando el diverso entramado productivo y comercial de los virreinatos.

Se puede tomar como punto de partida del proceso de liberalización comercial a las disposiciones del Pedro de Cevallos, que fue Virrey desde 1776 a 1778. Él estableció el Auto de Libre internación que permitía el comercio sin pedido de licencias en el territorio hispanoamericano. Hacia 1778, España sancionó el Reglamento de Libre Comercio que puso fin al monopolio que limitaba el comercio a los puertos españoles de Cádiz y Sevilla y a los puertos americanos de Veracruz y Portobelo.

Rápidamente, el comercio de importación y exportación quedó en manos de unas pocas familias y el abatimiento de los precios desarticuló toda la economía del Interior. Con estas mercancías llegan sus vendedores: los catalanes Larrea y Matheu, los vasconavarros Anchorena, Alzaga, Santa Coloma, Lezica, Beláustegui y Azcuénaga; y los gallegos Llavallol y Rivadavia. El llamado Litoral se vio beneficiado y la población del Interior comenzó su marcha hacia el Litoral en asenso.

El otro proceso es el camino que recorre la Revolución Francesa. La invasión de Napoleón a España es el comienzo por el cual la Revolución Francesa madura en Revolución Española, y esta se trastoca en Revolución Hispanoamericana.

Estando el hermano de Napoleón coronado en España, el 2 de mayo de 1808 se produce la insurrección de España. Se forman Juntas Populares que terminan reconociendo a la Junta de Sevilla como su órgano central. El poder residía en dichas juntas populares y poco a poco, las reivindicaciones democráticas que tienen su origen en la Revolución Francesa de 1789 van haciéndose lugar en dichas juntas. Así es como Fernando VII, cautivo de Napoleón, termina expresando a las fuerzas democráticas de España y no al absolutismo.

Ya en 1809, después de la batalla de Wagram, Napoleón controla la península Ibérica, a excepción de Cádiz. El 22 de enero de 1809, la Junta de Sevilla explicita el carácter no colonial de las provincias y virreinatos y que las mismas deben tener representantes nacionales por medio de diputados. Finalmente, el 28 de febrero la Junta convoca a los pueblos americanos a constituir Juntas Populares. (Posteriormente, en 1812, los hispanoamericanos fueron convocados a sancionar la Constitución democrática española como representantes de provincias, no de colonias. Pero en 1814 en España se vuelve a imponer el absolutismo cuando Fernando VII, ya liberado, anula la Constitución Democrática de 1812).

El 19 de abril el Cabildo extraordinario de Caracas resuelve constituir una Junta Provisional a nombre de Fernando VII. Le sigue el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, el 14 de junio en Cartagena, el 20 de julio en Bogotá, el 16 de septiembre en el actual México y el 18 de septiembre en Chile.

En las Universidades se conjugan ambos procesos. El mercantilismo inglés, cuya máxima era acumular metales a partir de la venta de la producción nacional amparada en el proteccionismo más cerrado, ya tenía un siglo y medio en el centro del debate, Adam Smith publicaba su famosa obra “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” hacia 1776 y las ideas de la Revolución Francesa encendían los espíritus inquietos de las Universidades, como la de Chuquisaca. Aquí, el mercantilismo español difería del inglés, en cuanto no puso el acento en acumular metales preciosos mediante la producción protegida; pues tenía la fuente de la riqueza misma: las minas del Potosí y de Zacatecas.

Así es como la Revolución de Mayo es un episodio de una revolución continental con componentes autóctonos que está apuntalada sobre la corriente democrática cuyo origen se remonta a 1789 y en las necesidades de rearticular un sistema económico destruido por el librecambio.

Por José María Fernández