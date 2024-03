Las vidas que importan: El mensaje provocador del Ministerio de Capital Humano que va en contra de la ley

En el marco del Día del Niño por Nacer, la cartera publicó un video en su cuenta de X (antes Twitter) que insiste en la existencia de la vida “desde el momento de su concepción”, en contraposición con lo establecido en el programa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley 1000 Días.



Al día siguiente de que miles de personas se manifestaran en las calles en conmemoración de un nuevo 24 de marzo, el Ministerio de Capital Humano no sólo se dedicó a enviar mensajes negacionistas durante el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sino que incluso fue más lejos: En el marco del Día del Niño por Nacer, que se recuerda cada 25 de marzo, la cartera publicó un video con claras tendencias “Pro Vida” y que van en contra de toda legislación.



En su cuenta de X (antes Twitter), se puede ver un video que insiste en que “toda vida es valiosa y merece protección”, renovando el compromiso del actual gobierno con “el niño por nacer” que reside en “el vientre de las mujeres embarazadas”.

El 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Defendamos la vida desde el momento de su concepción. pic.twitter.com/O3gtK7ggZj — Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) March 25, 2024



El mensaje fue recibido como una provocación por los movimientos sociales, feministas y de Derechos Humanos, que insistieron en que la publicación del Ministerio de Capital Humano no sólo excede a las responsabilidades de la cartera, sino que también es algo que no se condice con lo establecido por las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la llamada Ley 1000 Días.



Según ambas normativas en vigencia, ya no se utiliza el término “mujeres embarazadas”, sino el de “personas gestantes”, así como tampoco se puede hablar de “niño por nacer”, sino de niño o niña una vez nacidos.

“El aborto es asesinato”

En concordancia con el posteo realizado por el Ministerio de Capital Humano, días antes de la publicación de la cartera, el propio presidente Javier Milei volvió a rectificar su postura respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.



También en su cuenta de X, el mandatario compartió una publicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en donde aseguraba, sin fuente alguna, que se hicieron 245.000 abortos desde enero del 2024. Las cifras son ampliamente superiores a las expuestas por el Ministerio de Salud que destacan que, en los primeros nueve meses del 2023, se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazo.



La publicación de Villarruel insistía en que “Terminar con la vida de un ser humano indefenso no es un derecho. Argentina siempre debe ser tierra de Vida". Al compartirla, Milei agregó: "El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas. Si usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo. Vida, libertad y propiedad".



Mientras los mandatarios discuten acerca de normativas ya vigentes y debates ya saldados, el ajuste azota a las otras vidas, las de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores que intentan cada día seguir adelante en un país con menos oportunidades para los más desafortunados.