Lautaro Rivero: de vender alfajores en las calles de Moreno a jugar la Copa Libertadores

Sin lugar a dudas que jugar al fútbol, llegar a primera y hacer historia en algún club es el sueño del pibe promedio que, entre ratos libres y momentos de ocio con amigos, pasa el tiempo pateando una pelota. En este caso, la de Lautaro Rubén Rivero Cruz es una de esas historias que este deporte nos brinda cada tanto y nos hace emocionar.



El joven nacido en el partido de Moreno, zona oeste del conurbano bonaerense, frecuentaba desde muy chico los potreros hasta que lo llevaron al Club Los Halcones, ahí bien cerca de su barrio. Allí empezó a destacar y luego, con viajes de por medio en el Tren Sarmiento, comenzó a jugar en Villa Luro Norte y más tarde en Club La Victoria. Fue así como pasó gran parte de su infancia hasta que a los 14 años un grande del fútbol argentino le abrió sus puertas, Lautaro había logrado incorporarse a las divisiones inferiores de River Plate.



Esfuerzo y dedicación no son solo palabras, son pilares fundamentales en el pensamiento y la formación futbolística de este volante zurdo que, a medida que avanzó en su recorrido por las inferiores, encontró su posición formando parte de la zaga central en varias divisiones. Pero hay otro concepto que nunca abandonó, el cual lo acompaña desde el potreros: humildad. No muchos sabían por aquel entonces que Lautaro, al mismo tiempo que no faltaba a ningún entrenamiento, vendía alfajores en las calles de Moreno porque había que llevar dinero a la casa y el fútbol todavía no le daba de comer.

Firmeza, seguridad y criterio fueron los valores futbolísticos que sus entrenadores, en las diferentes categorías por las que pasó Lautaro, encontraron en él como jugador. Es de esa forma que fue promovido a la reserva de River Plate en 2021, en donde empezó a jugar y a demostrar un gran nivel. Lamentablemente el paso final, la tan ansiada llegada a primera división se estiraba y su debut en el primer equipo de River Plate nunca ocurrió.



El conjunto "Millonario" decidió darlo a préstamo en 2024 a Central Córdoba de Santiago del Estero, club en el se consolidó como un gran defensor central y en donde -bajo la dirección técnica de Omar De Felippe- consiguió la Copa Argentina. Era el primer título nacional para el elenco santiagueño y la primera copa que Lautaro Riveros levantaba como profesional. Eso le permitió llegar a la Copa Libertadores formando parte del Grupo C, cosechando hasta el momento un empate con Liga de Quito y una histórica victoria ante Flamengo en Brasil.