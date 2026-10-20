Le Desir, el bodegón de Padua que es furor en redes sociales

Encontrar un lugar donde se coma "como en casa" pero con un toque profesional se ha convertido en una tarea determinante para todos aquellos que disfrutan del comer en abundancia, con calidad y a buen precio. Es así como Le Desir, restaurante ubicado en San Antonio de Padua, se presenta como el destino ideal para quienes desean disfrutar de una buena gastronomía con toques hogareños.



Este es un bodegón que sin lugar a dudas ha crecido, pero mantiene la calidad de la comida casera y la calidez en la atención. En dicho espacio han conseguido mantener un sobrio equilibrio entre la elegancia del lugar, el sabor de sus platos y la misión de brindar un servicio de calidad a los comensales.





Este espacio ha logrado algo difícil en los tiempos que corren: crecer y profesionalizarse pero sin perder su alma de bodegón. Es ese lugar donde los vecinos saben que van a encontrar porciones generosas, precios acordes y, sobre todo, un ambiente familiar que invita a la sobremesa larga.



En las últimas horas este bodegón ha recibido la visita de la cuenta gastronómica @comemosba y a través de la misma, los usuarios lograron ver lo mejor de este espacio. De hecho, el establecimiento se convirtió en tendencia gracias a su atractiva propuesta de porciones sumamente abundantes y precios accesibles.



La gran estrella del menú es la milanesa Glotón, una imponente opción de cuatro sabores con abundantes papas fritas que se sirve con un show de bengalas. También se destacan sus impactantes buñuelos y los tentadores raviolones de bondiola.