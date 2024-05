Ley de Identidad de Género: Hoy se cumplen 12 años de su sanción en Argentina

Un día como hoy, pero del 2012, se sancionaba en nuestro país la Ley N°26.743, conocida como la Ley de Identidad de Género, una normativa que sentó precedentes en Argentina y el mundo y significó un claro avance en la adquisición de derechos para toda la comunidad LGBT+.





La legislación habilita la modificación del nombre, la imagen y el sexo en el DNI, de acuerdo a la identidad autopercibida de cada persona. Además, la Ley de Identidad de Género permite, a quienes lo desean, acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a la identidad elegida.





“Es una ley llena de lucha, pero también de sangre de muchas de mis ‘tías travas’ que no llegaron a tener su DNI con su género porque la sociedad las mató mucho antes. Hoy, en el 2024, más allá de tener ese DNI, a muchas de nosotras nos siguen violentando por nuestra identidad, en los colegios y los hospitales”, remarcó la activista trans de la infancias, Jessica Macarena, más conocida como “Supertravita”, respecto de un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género.





Una lucha con historia

Como todas las conquistas del colectivo LGBT+, la Ley de Identidad de Género significó la culminación de un largo proceso de lucha que, en Argentina, contó con casos protagonizados por grandes referentes de la militancia disidente y que han llegado al público conocimiento gracias a su impacto en los medios de comunicación. Uno de ellos fue la “Doctrina Florencia Trinidad”.





En el año 2010, el fallo autorizó a la actriz Florencia De La V a la rectificación registral de su nombre y sexo, sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas. En la conducción del programa “Intrusos” de hoy, De La V. recordó la efeméride y su infancia trans: “Yo era Florencia, quería vestirme de mujer. Yo sentía que era una nena, hoy pienso como una mujer”.





Otro de los fallos claves para la gestación de la Ley de Identidad de Género fue el “Decreto Ironici” del 2011. El mismo fue impulsado por la activista trans Alejandra Ironici de Santa Fe y, en él, se estableció un mecanismo administrativo para el reconocimiento legal de la identidad de género, prescindiendo de la necesidad de una autorización judicial. En el 2012, la Ironici declaraba: “Simplemente lo que están haciendo es darme la posibilidad de acceder a un derecho que me fue denegado. No hay nada raro, no hay nada del otro mundo. Es eso: Dar el derecho que me corresponde”.





Alejandra Ironici fue asesinada en el 2022 por su pareja, Héctor Damián Barrero, en un claro caso de travesticidio . Este año, se realizará el debate oral y público, que comenzará el martes 12 de marzo a las 8. El veredicto será dado a conocer el lunes 25.





Lo conseguido no se negocia

El nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género llega en medio de una avanzada antiderechos que arrasa no sólo con la comunidad LGBT+, sino también con las mujeres y las minorías raciales. Sin ir más lejos, los discursos de odio promovidos por ciertos sectores de la ultraderecha ya se han cobrado la vida de dos mujeres lesbianas, Mercedes Roxana Figueroa y Pamela Cobos, quienes murieron luego de que un hombre les arrojara una molotov en la cama mientras dormían, en un hotel de Barracas. Otras dos mujeres, Andrea Amarante y Sofía Castroriglos aún luchan por su vida.





Ante el odio, el colectivo existe y resiste, insistiendo en el ejercicio de vidas plenas de derechos y goces. “Todas las personas como yo somos merecedoras de tener una familia hermosa, enamorarnos. Que nunca te hagan creer que no sos merecedor del amor y de construir una vida digna. No escuchemos este tipo de discursos, luchemos contra eso”, finalizó su discurso Florencia De La V. Porque la lucha, contra todo pronóstico, está viva y sigue. Hoy más que nunca.