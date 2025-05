liberan al acusado de abusar mujeres en Ituzaingó, la justicia duda que sea él

El hombre de 36 años acusado de abusar de tres mujeres en la vía pública continuará el proceso judicial en libertad. En las denuncias, se lo vincula con una moto azul desde la cual abordaba a sus víctimas, las manoseaba y escapaba a gran velocidad. La investigación sigue abierta y con medidas judiciales activas.



La liberación de C.D.T (36) fue otorgada tras el pedido de su defensa legal. La UFI N°2 de Ituzaingó no se opuso a este pedido y el Juzgado de Garantías N°2 de Morón lo convalidó.



El juez entiende que no corre riesgo la investigación como para justificar una prisión preventiva, dado que no existen señales de fuga ni de entorpecimiento de parte del acusado. De todas formas, el juez solicitó una caución personal, por lo que un allegado a C.D.T. deberá asegurarse de que el acusado responda a las medidas de la Justicia.



Esta medida no implica que C.D.T. deje de estar imputado en las tres causas, que siguen en proceso de investigación. Mientras se estudian nuevas pruebas y se realizan pericias, el caso continúa abierto.



Sin embargo, aparecen algunos elementos que hacen dudar a la justicia. En el allanamiento no se encontró la moto ni vestimentas similares a las que usaba el agresor que fue registrado en video. Además, C.D.T aportó una coartada del día del último abuso denunciado.



La primera denuncia había sido presentada el 24 de febrero. Según el testimonio, una mujer fue abordada mientras caminaba por la calle por un hombre que, ejerciendo fuerza física, le tocó las partes íntimas antes de escapar a gran velocidad en una motocicleta.

El 24 de abril se radicó una nueva denuncia con el mismo modus operandi. En este caso, la víctima circulaba en bicicleta por Martín Rodríguez y Cerrito cuando un hombre a bordo de una moto azul se le colocó a la par, le tocó un seno y huyó.



Una tercera víctima también denunció. Relató que circulaba en bicicleta por José María Paz y Barcala cuando un hombre en una moto azul la interceptó, le tocó un glúteo y se dio a la fuga.