Liberaron al único detenido por el femicidio de Susana Cáceres

Ramón Rosa Lescano, el acusado de ser el autor material del femicidio de Susana Cáceres, fue liberado en las últimas horas a poco de cumplirse un mes de su detención.

Las fuentes judiciales consultadas por Diario La Ciudad señalaron que “si bien Lescano fue liberado queda a disposición de la justicia. Su liberación no quiere decir que se despegue de la investigación”.

Lescano está acusado de ser el autor material del femicidio de Susana Cáceres, la mujer encontrada asesinada el 13 de noviembre a la vera del río Reconquista, en Ituzaingó. Ahora, la causa vuelve a foja cero por el vencimiento de la prisión preventiva para el acusado.



La fiscal Luisa Pontecorvo se encuentra a la espera de resultados de pericias para avanzar. Por su parte, Adriana, prima de Susana Cáceres le contó a Diario La Ciudad, “la familia no sabía nada de la liberación y se trata de una burla para Susana“. Desde el principio dijo que no se detenga a un perejil y hagan las cosas bien. Ahora parece que nadie mató a mi prima. La fiscalía no nos dicen nada de nada”, afirmó la mujer.

El momento de la detención:

Lescano fue aprehendido en un domicilio ubicado en la calle Mayor Irustia al 4700 de la localidad bonaerense de Bella Vista, partido de San Miguel. La detención se había concretado luego de un minucioso análisis de las cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones de la zona donde fue hallado el cuerpo de Cáceres, sobre la vera del Río Reconquista, a metros del Camino del Buen Ayre, en Ituzaingó.

Los pesquisas indicaron que en las filmaciones se logró determinar la patente del vehículo, que estaba radicada en una vivienda de la localidad de Bella Vista, y así a su titular un hombre con antecedentes por distintos delitos, entre ellos violencia de género.

A raíz de la información obtenida, la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de General Rodríguez-Moreno, ordenó que se realizaran tareas de campo para dar con el sospechoso. Finalmente, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno vieron a Lescano cuando ingresó a su domicilio y realizaron un allanamiento de urgencia, en el marco del cual fue aprehendido.

Sin pruebas suficientes para continuar con la detención ahora la fiscalía depende que poder tener nuevas pruebas que lo incriminen, de lo contario, el homicidio quedará impune.

Por Ramón González