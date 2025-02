Literatura contra el odio: “¡Sí, dos mamás!”, el cuento infantil que retrata la realidad de las familias diversas

“Después de luchar contra todo tipo de dragones, dos princesas logran unir sus caminos para ser felices. Ese es el cuento preferido de esta familia compuesta por dos madres y dos hijas que cuentan cómo nació esta hermosa familia”. Así se presenta “¡Sí, dos mamás!”, el libro infantil de Pamela Visciarelli que aborda la importancia de visibilizar las familias diversas y mostrarle a los chicos y las chicas que existen otros modelos familiares por fuera del prototipo tradicional, marcado por la heteronormatividad.





El material, que ya se encuentra en imprenta por tercera vez desde su lanzamiento en octubre del 2024, fue editado por Bianca Ediciones, una editorial nacional dedicada a los libros infantiles inclusivos con el objetivo de abordar temáticas comprometidas para construir una literatura diversa que promueva la conversación sobre los distintos modelos de familia no sólo en las casas, sino también en las escuelas.





La autora de “¡Sí, dos mamás!”, Pamela Visciarelli, es también la creadora de contenido detrás de Dos madres argentinas, la cuenta de Instagram que se convirtió en una referencia para gran parte de la comunidad LGBT+ del país, ofreciendo asistencia, ayuda, consejos y acompañamiento para las personas disidentes que desean forjar una familia y que, muchas veces, se encuentran con dudas sobre los tratamientos y las alternativas.





A través de Dos madres argentinas, Visciarelli visibiliza la cotidianeidad de su propia familia, compuesta por su esposa, Mariana Blanco, y sus dos hijas, Juana y Eva, quienes se convirtieron en el motor para materializar una historia de amor y lucha que, hoy en día, inspira a miles de familias a través de sus páginas.





¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear el cuento “¡Sí, dos mamás!”? ¿Cuáles fueron las premisas para llevarlo a cabo?

Siempre estuvo presente la idea de contar nuestra historia familiar. Se profundizó mucho cuando, en la crianza de nuestras hijas, no teníamos muchas herramientas bibliográficas que cuenten historias diversas. Había pocos cuentos que fueron de mucha ayuda para leerle, en principio a Juana, que contaba la historia de una familia de dos mamás, como la de ella.





Luego, ella fue creciendo y preguntando por qué no había tantas historias de dos mamás y esa pregunta hizo que nos animemos a escribir la propia.





¿Cómo fue el proceso de edición y materialización del libro? ¿Cómo fue la elección de Santino Monzón Ruggieri para realizar las ilustraciones?

Nos sentimos muy acompañadas por todo el equipo de Bianca Ediciones, una editorial argentina reconocida por su compromiso con la inclusión y la visibilización de la diversidad en la literatura infantil. Fueron varias reuniones, charlas y muchísimo acompañamiento de Fernanda y todos los profesionales que trabajan con ella. Cada detalle de nuestro cuento, cada ilustración es realmente lo que vivimos como familia de dos mamás.





La elección de Santino fue una decisión de la editorial y creo que lo hizo hermosamente bien. Cuando vimos la tapa del libro nos emocionamos, ya que tenemos una foto familiar así, tal cual la ilustró él.





Actualmente, el libro está entrando a imprenta por tercera vez. ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Cuáles son los testimonios y/o reseñas que más recordás de quienes leyeron “¡Sí, dos mamás!”?

Es emocionante leer los mensajes de Fer cuando me cuenta que nos quedamos sin stock. Por tercera vez estamos en imprenta y para nosotras ese es el mayor logro. Ver y sentir que el cuento entró en colegios, casas, familias, es reconfortante, más en estos tiempos donde nuestra comunidad está siendo muy atacada, mientras se dicen cosas horribles de nuestras identidades y familias. Creemos que la lectura de “¡Sí, dos mamás!” es fundamental para que no solo los niños y las niñas puedan conocer una historia de amor, sino para que también docentes, educadores, etc. lo hagan.





Hay muchos testimonios que nos llegan al corazón, desde lo que nos dicen dos mamás que esperan a su primera hija y el cuento le sirve de apoyo y va a estar en su biblioteca, hasta los mensajes que nos llegan de otros tipos de familias donde se emocionan profundamente por la lucha. El cuento habla de eso, de hacer realidad los sueños, con dos herramientas fundamentales: amor y lucha.

“La Ley de Matrimonio Igualitario es de las más importantes y hermosas de nuestra democracia. Cambió y sigue cambiando miles de vidas, la vamos a defender porque nos reconoció como familia, nos empoderó y nos dio uno de los derechos básicos de cualquier persona, ser feliz eligiendo a quien amar”, afirma Pamela Visciarelli. En la foto, en el día de su casamiento en el 2010, junto a su esposa, Mariana Blanco.

¿Por qué creen que es importante la creación y difusión de narrativas que reflejen la diversidad, orientadas a familias e infancias, especialmente en este contexto?

Estamos viviendo una época durísima, muy triste por momentos. Pensar que este año vamos a celebrar 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y se volvió a poner en agenda si está bien o no que tengamos ese derecho. Algo que pensé que jamás sucedería. En nuestro cuento, Santino logró ilustrar de una manera muy dulce el casamiento, es una de las imágenes preferidas de Juana y Eva, que obvio quieren que nos casemos de nuevo para estar presentes.





La Ley de Matrimonio Igualitario es de las más importantes y hermosas de nuestra democracia. Cambió y sigue cambiando miles de vidas, la vamos a defender porque nos reconoció como familia, nos empoderó y nos dio uno de los derechos básicos de cualquier persona, ser feliz eligiendo a quien amar. Entonces “¡Sí, dos mamás!” para nosotras es un orgullo y vamos a seguir difundiéndolo y acercándolo a lugares para que cada vez sean más quienes lo abracen.





En lo personal, ¿cómo recibieron sus hijas el material?

Fue una imagen hermosa ver como Juana se lo leía a Eva y juntas iban reconociendo cada ilustración diciéndonos: “mamá, pero esto pasó, es nuestro cuarto, es nuestra casa, acá están nuestras mascotas”. También emociona cuando lo leen con amigos, o cuando hacen jornadas de ESI en el colegio donde leen y hacen actividades con el cuento.





Por fuera del libro, se sabe que sus mensajes a través de las redes sociales tienen una gran llegada y difusión por su cuenta Dos madres argentinas. ¿Cómo y cuándo nació el proyecto de militancia mediante Instagram? ¿Por qué decidieron compartir su historia en redes, como pareja y como familia?

Nuestras redes fueron creciendo a medida que comenzamos a contar el método que habíamos elegido para ser mamás. Percibimos que había muy poca información y, del otro lado, una comunidad llena de dudas. Comenzamos a contar muchas cosas sobre la fertilidad y a dar a conocer otra Ley muy luchada por miles de organizaciones, la Ley de Fertilización Asistida. Así fue como comenzamos a crecer, hablando de nuestra experiencia, de los distintos tipos de tratamientos, de que cómo hacer o qué hacer para que, cuando nazca el bebé, lleve el apellido de sus mamás, etc. Y hoy nos encontramos con más de 85 mil personas en diferentes redes y con más de un millón de visualizaciones.





Hemos ayudado a parejas con información, amparos, pidiendo a las prepagas que cubran la ley y después, esa misma pareja, mandándonos foto de la ecografía o cuando nace su hija después de tanta lucha, y no hay nada más gratificante que ser un eslabón en una cadena de sueños y luego verlos hechos realidad. Eso fue el motor de la visibilización de nuestra familia: pensar en el otro y decirle “si es tu mayor sueño, también podés cumplirlo. Avanzá y nosotras estamos acá para ayudarte.”

Hacia fines del 2024, Pamela Visciarelli visitó a Cristina Fernández de Kirchner por segunda vez, en esta ocasión, junto a su familia completa, con el objetivo de entregarle el libro «¡Sí, dos mamás!» y agradecerle “ por cada una de las políticas que nos permitió dejar de soñar para comenzar a vivir ”.

En sus posteos, retoman mucho el nexo entre el kirchnerismo, el peronismo y las existencias LGBT+ en nuestro país. ¿Qué significa el movimiento nacional y popular para ustedes?

Nuestro movimiento LGBT en Argentina se gestó en la calle con un montón de activistas que se juntaron para organizarse y dar las discusiones necesarias para que nuestros derechos sean reconocidos. En lo personal, yo nací en una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, Arrecifes. Con 18 años me vine a estudiar a CABA y, de repente, me encontré en un Congreso repleto mientras adentro se definía si iba a poder casarme o no. Esta Ley, a la que la acompañaron infinidad de políticas públicas reconocidas a nivel mundial, es imposible no relacionarla en nuestros posteos o redes.





En mi caso, no soy solo una creadora de contenido, me considero activista por la diversidad y me siento representada por los gobiernos de Néstor y Cristina. Hay muchos creadores de contenido de la comunidad que no dicen ni “mu” frente al avasallamiento total de nuestros derechos, algunos por miedo a perder seguidores, otros porque “hablar de política no garpa” u otros porque no quieren recibir hate. Yo no puedo. Lo personal es político y, si llegaste a mi cuenta, vas a saber siempre, en las buenas, y no tantas, mi postura política.





Incluso ambas han llegado a conocer a Cristina y a reunirse con ella en más de una ocasión, primero durante el embarazo de su primera hija, y luego con las dos juntas, como una familia de cuatro. ¿Cómo fueron esos encuentros? ¿Qué simboliza Cristina para ustedes?

Cuando la conocimos nosotras estábamos embarazadas, ella nos recibió con un: “¡Maravillosas las madres, igualdad de derecho para todas y todos los argentinos!” Fue un día de muchísimas emociones. Estaba por nacer nuestra primera hija y conocíamos a quien promovió e hizo realidad nuestro derecho de ser familia.





Ese día, Cristina nos dijo que dejaría nuestra foto en su escritorio. Y ahí está. Por eso, en noviembre del año pasado, fuimos las 4 en familia a agradecerle. La familia se agrandó y ella se la jugó cuando había que jugársela. Y bueno, es Cristina. Cómo no lo iba a hacer, ¿no? Sabiendo que era el derecho y la felicidad de miles. Lo dice claro cuando promulga la Ley: “La ley de Matrimonio Igualitario le devolvió derechos que los argentinos no tenían. Tienen que sentirse orgullosos y no sentirse molestos los que no compartieron el criterio ¿Vieron que no pasó nada? ¿Vieron que no obligaron a casarse a nadie? Que cada uno sigue haciendo su elección libremente”.





Focalizándonos en la actualidad de nuestro país, ¿por qué crees que se está dando un recrudecimiento de la violencia hacia la comunidad disidente, acompañado de un avance de la derecha y un avasallamiento a los derechos adquiridos? ¿Cuáles crees que podrían ser los caminos y las herramientas para construir una realidad alternativa?

Los discursos de odio, evidentemente, se materializan. Tenemos ejemplos dolorosísimos este último tiempo, desde el lesbicidio de Barracas hasta lo que le sucedió a dos mamás en Cañuelas. Más si los mismos discursos son repetidos una y miles veces por la máxima autoridad de la Nación hasta en foros internacionales. Es inaceptable observar al presidente cuestionar nuestras conquistas. Hoy, perseguirnos, amenazarnos, ir contra nuestros derechos es política de Estado. Pero siempre el pueblo es más que cualquier fuerza represiva, quedó claro en la última marcha antifascista donde miles marchamos para decir, una vez más y para siempre: “nuestro amor no daña, tu odio sí”.





Nosotras siempre intentamos ir, aunque sea un ratito, a la Marcha del Orgullo con nuestras hijas. Esta vez nos preguntaron por qué íbamos de nuevo, si habíamos ido hace poquito. Les dijimos que, en noviembre, fuimos en familia a festejar nuestros derechos y que, esta vez, lo hacíamos para cuidar esos derechos y su futuro de crecer en libertad, pero de la verdadera. Esa es la mejor herramienta para construir, seguir siendo red, compromiso colectivo, poder abrazarnos, visibilizar y gritar cada vez que podamos, basta de odio. Y si todo eso lo hacemos levantando un cuento que habla del amor y los sueños, el futuro va a ser distinto.