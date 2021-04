Llaman a inscripción para anotarse en el Procrear de Castelar y Haedo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, habilitó un nuevo formulario de inscripción de viviendas del Plan Procrear en los predios ubicados en Av. Figueroa Alcorta y Luis Domínguez, en la localidad de Castelar, y el ubicado en General Martín de Pueyrredón y San Lorenzo de Haedo; ambos en el partido de Morón.

Los desarrollos Urbanisticos, en el caso del de Castelar Norte, se encuentran ubicados a menos de 2km de la estación Ituzaingó del tren de la línea Sarmiento y menos de 4km la estación Castelar de la misma línea. En el caso del de Haedo, está ubicado en General Martín de Pueyrredón y San Lorenzo. En ambos casos, se trata de Dúplex de 2 dormitorios y Departamentos Monoambientes y Departamentos de 1 y 2 Dormitorios .

La Preinscripción se realizará en las sedes de las UGC entre los días 12 al 23 de abril entre las 9 y las 13 hs por orden de llegada, sin turno previo.

Lugares y días de inscripción

Del 12/04 al 16/04

•UGC/3 – El Palomar, Pedernera 280.

•UGC/4 – Castelar, Martín Yrigoyen 525.

Del 19/04 al 23/04

•UGC/2 – Haedo, Estrada 17.

•UGC/1 – Morón, Independencia 84.

Allí se asesorará, se verificará la documentación solicitada y se dará un turno para la formalización de la inscripción que será realizada posteriormente en la Dirección de Hábitat y Vivienda. Los interesados deberán presentarse con

la siguiente documentación: • DNI original y fotocopia de titular más cónyuge o conviviente. • Partida o libreta de matrimonio/ sentencia de divorcio o separación. • Comprobante de domicilio (luz, gas, agua, teléfono fijo)

Para más información Dirección de Hábitat y Vivienda Buen Viaje 968, Morón. 4489-7777 (int. 5090)

Caracteristicas de las viviendas

• 3 Dúplex de 2 dormitorios (Desarrollo Urbanístico Haedo)

• 4 Departamentos Monoambientes (Desarrollo Urbanístico Haedo)

• 4 Departamentos de 1 Dormitorio (Desarrollo Urbanístico Castelar Sur)

• 12 Departamentos de 2 Dormitorios (Desarrollo Urbanístico Castelar Sur)

• 1 Departamento Monoambiente (Desarrollo Urbanístico Castelar Sur)

La asignación de viviendas se realizará de acuerdo al sistema de puntajes preestablecido por el programa según las características del grupo familiar y posterior sorteo de las unidades.

Requisitos para la inscripción

• Tener entre 18 y 64 años.

• Ser argentino o residente permanente.

• Tener un ingreso familiar de entre $48.635 y $172.801, demostrable con recibo de sueldo (incluye empleados en relación de dependencia, Independientes, jubilados, Pensionados y Becarios de Organismos Públicos del ámbito Nacional, Provincial o Municipal)

• Ser residente en la zona del Desarrollo Urbanístico.

• No tener otra propiedad.

• No ser adjudicatario de otros planes de vivienda.

• No podrán acceder quienes registren antecedentes desfavorables en el sistema financiero en los últimos 9 meses (según el BCRA)