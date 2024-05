Llega "Conectarte" a Haedo: un evento para conocer(se)

Para mucha gente es difícil abrirse a conocer personas nuevas, en una época donde los vínculos son mayormente virtuales, salir a encontrarse es todo un desafío, por eso Conectarte es una propuesta que rompe con lo cotidiano, sale de las pantallas y te invita a vivir una experiencia real, a través de juegos y dinámicas lúdicas para animarse a socializar, descubrir cosas en común y conocer gente con la que conectar.



“Conectarte surge de una necesidad en un principio, la necesidad post pandémica de encontrarnos… Hablamos mucho entre amigxs de lo difícil que es conectar con otras personas, encontrar puntos en común, abrirse a conocer nuevas personas de una forma un poco menos superficial de lo que nos proponen las redes sociales.” cuenta Camila Bardín una de las creadoras y organizadoras del evento.



Junto con Carolina Bergara si bien, tienen experiencia organizando eventos, ya que ambas son docentes, educadoras populares y artistas, no habían realizado algo de este estilo antes. La originalidad del proyecto superó las expectativas de público y hoy “estamos muy contentas con lo que se dio hasta ahora en los encuentros y esperamos que más gente conozca Conectarte porque confiamos en la propuesta y creemos en estos espacios que construimos entre todxs”, cuenta Camila.



Es válido aclarar que no se trata de una iniciativa “romántica” sino simplemente de dinámicas para repensar los vínculos: “El encuentro no está pensado en una dinámica de citas, esto es bueno aclararlo porque cuando hablamos de que es un encuentro para facilitar la conexión entre personas muchxs piensan que es como una especie de Tinder y no, la propuesta va por otro lado, incluso hay algunas personas que han ido solas a los encuentros, y la pasan muy bien porque todo está orientado a que conozcan otras personas y afortunadamente todo se mueve en un ambiente y con una energía muy amorosa, divertida, de juego.”



“Cuando empezamos a pensar estos encuentros y cuáles iban a ser los objetivos pensamos en facilitar la conexión entre personas, ofrecer una experiencia particular donde el foco esté puesto en la conexión con unx y con otrxs, y reflexionar acerca de las formas en las que nos vinculamos ya sea con nosotrxs mismxs y con otrxs. Todo esto lo hacemos a través de propuestas lúdicas o dispositivos que montamos en el espacio y (no está de más aclarar) quien no quiere participar, no lo hace y se llevará la experiencia de ser espectador, que también es muy rica.” aclara Camila.



“Somos muy cuidadosas y conscientes de que estamos trabajando con personas , no sabemos qué historia tiene cada unx. Además el mundo es demasiado hostil, ¿no? la idea en este espacio es corrernos un poco de esa lógica y pasar un lindo momento, conocer personas, vivir una experiencia diferente y quien te dice, irte con alguna pregunta o reflexión que antes no tenías”.



Este sábado 11 de mayo llega la tercera edición de este evento al Espacio Cultural Zeugma en Haedo, en la calle Uruguay 636. La entrada anticipada cuesta $3500 y sino en puerta el día del evento es $4000. Podés realizar la transferencia al alias: conectarte.mp (Carolina Evelyn Bergara) y enviar comprobante de pago a 11 3266•0702 para reservar tu entrada. (Más info en https://www.instagram.com/cconectarte/)

